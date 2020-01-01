أخبار الاتحاد اليوم | فرصة أخيرة للغامدي وطلب خاص للمباريات المتبقية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 16 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 16 يوليو 2020 ...

موعد مباراة الاتحاد الودية ضد القادسية والقنوات الناقلة

يستعد فريق اتحاد جدة السعودي لخوض مباراته الودية الثانية أمام القادسية في معسكره المقام حاليًا في مدينة أبها، في إطار استعداداته لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في الرابع من شهر أغسطس القادم.

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وكان العميد قد تعادل في مباراته الودية الأولى، التي جرت أحداثها يوم الأربعاء، وذلك أمام فريق نجران بهدف لكل منهما. " اقرأ التفاصيل "

معسكر أبها "فرصة أخيرة" لعبد الرحمن الغامدي

منحت إدارة نادي الاتحاد، الفرصة الأخيرة لمهاجم الفريق عبد الرحمن الغامدي، من أجل إثبات وجوده خلال المعسكر المقام حاليًا في مدينة أبها، بالإضافة إلى المباريات الرسمية الثماني، المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن تقرير البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق، سيحدد مستقبل الغامدي مع النادي الغربي، حيث سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويواصل عبد الرحمن الغامدي العمل على نفسه كثيرًا، حيث خسر وزنه بشكل كبير مع أخصائي التغذية في الفريق إبراهيم مختار.

إدارة الاتحاد تطلب إقامة 4 مباريات على ملعب الفريق

طلبت إدارة نادي الاتحاد من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، إقامة المباريات الأربعة المتبقية بالدوري على أرضه، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مقر النادي بشارع الصحافة في جدة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن لجنة مكونة من اتحاد القدم والرابطة وإدارة تشغيل المنشآت الرياضية بالوزارة، ستعاين كافة الاشتراطات، ومن ثم إصدار القرار النهائي حول الطلب المرفوع من إدارة النادي الغربي.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد على أرضه الأربع مباريات أمام الأهلي والاتفاق والفيحاء والنصر، حيث اقترح العميد إقامة تلك المباريات على ملعبه، لأنها ستقام بدون حضور جماهيري.

كاريلي يُبعد المولد وبوني عن ودية الاتحاد

شهدت مباراة الاتحاد أمام فريق نجران، إشراك البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق، لـ22 لاعبًا، ليس ضمنهم الثنائي فهد المولد والإيفواري ويلفريد بوني، بالإضافة للحارس فواز القرني.

كاريلي اعتمد خلال الودية على اللاعبين الأكثر جاهزية المتاحين أمامه، حيث أجل مشاركة الآخرين للمباريات الودية المقبلة، خلال المعسكر المقام في مدينة أبها.