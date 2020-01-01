أخبار الاتحاد اليوم | عودة المولد والأزمات لا تنتهي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 13 يوليو 2020 ...

إنجاز في طياته أحزان .. أفضل اللحظات في تاريخ الاتحاد

تمر السنوات الأخيرة كالجبال على صدور جمهور الاتحاد السعودي، كبوة تلو الأخرى، دون مخرج، طعنات من كل اتجاه حتى ممن توسلوا بهم خيرًا يومًا ما، فكانت آخر الطعنات من قبل مهاجم الفريق فهد المولد، الذي هز استقرار الفريق بمغادرة المعسكر طلبًا للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

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موقف المولد لم يكن صادمًا في حد ذاته، بقدر ما صُدم جمهور العميد من خروجه من ابن النادي، الذي مر بأزمة على مدار عام كامل من إيقاف من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، فكان الجمهور السند الوحيد له في أزمته، لكن وبعد شهرين فقط من رفع الإيقاف، لم يكن الرد الصادر من هو ما انتظره الجمهور، حتى وإن كان من حق كل لاعب أن يطالب بحقوقه المادية. " اقرأ التفاصيل "

موعد مباراة الاتحاد الودية ضد نجران والقنوات الناقلة

يعود اتحاد جدة إلى النشاط الكروي من جديد من خلال مواجهة ودية ستجمعه بنظيره نجران يوم الأربعاء القادم في مدينة أبها التي يُعسكر فيها الفريق، وذلك ضمن استعداداته لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم سبق وأن أعلنت عن أن يوم الرابع من شهر أغسطس القادم سيكون موعدًا لاستئناف الدوري السعودي من جديد. " اقرأ التفاصيل "

الأزمات لا تنتهي .. لاعب سعودي يُطالب الاتحاد بـ400 ألف ريال

يبدو أن مشاكل نادي الاتحاد السعودي المالية مع اللاعبين لن تنتهي، إذ كشفت المصادر الصحفية عن مطالبة لاعب سعودي النادي بدفع 400 ألف ريال سعودي.

الفريق الغربي عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة من الخلافات المالية مع لاعبيه خاصة الأجانب، والتي وصل الكثير منها للجهات الرسمية وكاد أن يتسبب بعقوبات كبيرة ضده، وقد لجأ البعض إلى فسخ العقد لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية مثل مروان دا كوستا وإيميليانو فيشيو. " اقرأ التفاصيل "

هل انتهت الأزمة؟ فهد المولد يعلن عودته لتدريبات الاتحاد

أعلن فهد المولد، نجم نادي الاتحاد، عن عودته مجددًا إلى مدينة أبها، من أجل الانضمام إلى معسكر فريقه من جديد، بعدما غادره مؤخرًا بسبب أزمة بينه وبين الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.

وكان المولد قد غادر معسكر الاتحاد منذ أيام، بسبب خلاف بينه وبين الإدارة على بعض المستحقات المتأخرة، والتي تصل إلى 20 مليون ريال سعودي. " اقرأ التفاصيل "