أخبار الأهلي اليوم | موقف وليد سليمان من القمة .. والموقف من عودة رمضان

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 أبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 15 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

رمضان صبحي: أريد العودة للأهلي .. وافتقدت جماهيره

أكد رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، على أنه يفتقد جماهير النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يريد العودة مجددًا إلى القلعة الحمراء، ولكن الأمر متوقف على موافقة إدارة ناديه.

رمضان صبحي كان لاعبًا في صفوف الأهلي، قبل أن يحترف في إنجلترا بصفوف نادي ستوك سيتي، الذي انتقل منه إلى هدرسفيلد، ثم تمت إعارته إلى القلعة الحمراء، وبعد انتهاء الإعارة انتقل إلى نادي بيراميدز. " اقرأ التفاصيل "

موسيماني: تعرفت على مستوى البدلاء .. والإصابات في تزايد

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن تمكن من التعرف على مستوى البدلاء أمام الأهلي، متحدثًا عن أزمة المصابين في صفوف الفريق الأحمر.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في مباراة القمة يوم الأحد المقبل، باللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع، ببطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد القاهرة الدولي. " اقرأ التفاصيل "

بعد إعلان رغبته في العودة .. أول رد من الأهلي على رمضان صبحي

أبدى رمضان صبحي؛ لاعب نادي بيراميدز، رغبته في العودة مجددًا إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك خلال ظهوره التليفزيوني، ليرد عليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

رمضان صبحي قال خلال تصريحات عبر برنامج المقالب "رامز عقله طار" عبر شاشة إم بي س مصر: "أريد العودة إلى النادي الأهلي، ولكن بشرط، أن أحصل على موافقة من جانب نادي بيراميدز". " اقرأ التفاصيل "

موقف وليد سليمان وأكرم توفيق من قمة الزمالك

أكدت تقارير صحفية، على أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، سيخضع لأشعة اليوم الخميس، وسيتم التعرف على نتيجتها مساءً، وبناء عليها سيتم تحديد موقفه من مباراة القمة.

وأشار موقع يلا كورة إلى أن أكرم توفيق جاهز لمواجهة القمة بنسبة 95%، بعد حصوله على بعض الأدوية التي تزيل الورم من يده، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر مساء أمس الأربعاء بكأس مص{.