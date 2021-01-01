أخبار الأهلي اليوم | بواليا ينضم لبعثة الأحمر .. والجماهير تحضر التدريبات

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 1 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 1 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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المريخ السوداني: "كاف" سمح بحضور محدود للجماهير أمام الأهلي

أكد دوت الزاكي، المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وافق على حضور محدود في مباراة فريقه أمام الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المريخ يستضيف الأهلي مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

جمعة للأهلي وصلاح إلى الزمالك .. صفقات قد تحدث بين القطبين

على مر التاريخ، دائمًا ما يكون الصراع بين الكبيرين الأهلي والزمالك على كافة الأصعدة، سواء على المنافسة على البطولات، أو حتى الصفقات، وهذا ما جعل هناك حالة من الاحتقان بين جماهير الفريقين، ولكن قد يختلف الوضع إذا تم الاتفاق بين إدارتي الناديين على أمور محددة، منها تبادل الصفقات فيما بينهما بشكل رسمي.

"أتمنى أن نصل إلى مرحلة أننا نقوم من خلالها بطلب التعاقد مع لاعبين من الأهلي بشكل رسمي ومباشر، وكذلك الأهلي أن يتقدم لها عرض رسمي لنا إذا أراد أحد لاعبينا"، هذه هي التصريحات التي قالها المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة، داعيًا لنبذ التعصب بين جمهور الناديين، فإذا وصل الناديين إلى هذه الوضعية، ما هي الصفقات التي يحتاجها الفريقين؟ " اقرأ التفاصيل "

بواليا ينضم لمعسكر الأهلي في الكونغو

انضم الكونغولي والتر بواليا، مهاجم فريق النادي الأهلي، إلى معسكر فريقه المقام في السودان حاليًا، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

بواليا انضم لبعثة الأهلي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2022 التي ستقام في الكاميرون.

الأهلي يجري تدريباته استعدادًا للمريخ بحضور جماهيري

أجرى فريق النادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة المريخ، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأحمر، على معاينة الملعب الذي سيستضيف المباراة.

وشهدت التدريبات حضورًا جماهيريًا، من أعضاء الجالية المصرية في السودان، والذين حرصوا على مؤازرة الفريق، والهتاف للاعبين والجهاز الفني، حيث طالبوهم بالظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز خلال مباراة المريخ.