أخبار الأهلي اليوم | نقل المباريات، والفيديو سلاح هاسي لمواجهة الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 25 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 25 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

هاسي يستعجل المصابين ويُقحم الفيديو في التدريبات

طلب المدير الفني للأهلي بيسنيك هاسي من الجهاز الطبي إعداد تقرير كامل حول حالة اللاعبين المصابين في الفريق ومواعيد عودتهم المنتظرة للتدريبات، حتى يضع خطة العمل لمواجهة الهلال في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

ومن جانب آخر، قرر المدرب الألباني إضافة "حصة فيديو" للاعبين خلال التدريبات التي تسبق مواجهة الهلال، ويهدف هاسي من ذلك إلى شرح نقاط القوة والضعف للمنافس وتوضيح الجوانب التكتيكية لمواجهته.

الجهني خارج مواجهة الهلال، وموعد عودة مجرشي

بات من المؤكد غياب زياد الجهني لاعب الأهلي عن مواجهة الهلال القادمة في الدوري السعودي بعد استدعائه من جانب سعد الشهري لتمثيل المنتخب الأولمبي السعودي في تصفيات كأس آسيا 23 عامًا.

من جانب آخر، أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المهاجم محمد مجرشي يحتاج من 10-14 يومًا للانخراط في التدريبات الجماعية للأهلي، مما يجعله كذلك خارج حسابات المدرب بيسنيك هاسي لمباراة الجمعة أمام الهلال.

نقل مباراة الأهلي والهلال من الجوهرة المشعة

وافقت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي على طلب النادي الأهلي نقل 3 مباريات من ملعب الجوهرة المشعة إلى استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

أولى تلك المباريات ستكون أمام الهلال في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، ومن ثم الباطن والنصر.

كان الأهلي قد بدأ اللعب على ملعب الفيصل بمواجهة الاتحاد بعد غياب لـ9 سنوات كون الملعب كان خارج الخدمة، وقد خسر اللقاء 2-0.

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