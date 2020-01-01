أخبار الأهلي اليوم | نصائح من الخطيب ومصير محمد شريف

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 18 يونيو 2020 ..

الأهلي يجري مسحة على لاعبيه قبل عودة التدريبات

قرر النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إجراء مسحة طبية يومي السبت والأحد المقبلين، كإجراء احترازي، بسبب فيروس كورونا، بالاتفاق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن المسح سيتم داخل مقر النادي الأهلي، لضمان سلامةجميع عناصر الفريق، من جهاز فني وإداري ولاعبين، قبل استئناف التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل.

ويدرس الأهلي تقسيم لاعبي الأهلي إلى مجموعتين خلال التدريبات، وفي توقيتات مختلفة، كإجراء احترازي، وتطبيقًا لقرار التباعد الاجتماعي، وكي لا تزدحم غرفة خلع ملابس الفريق.

الاتفاق يطلب من الأهلي تمديد إعارة وليد أزارو

أرسل نادي الاتفاق السعودي، خطابًا إلى النادي الأهلي، يطلب خلاله تمديد إعارة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر، حتى نهاية الموسم الكروي بالمملكة العربية السعودية.

وتنتهي إعارة أزارو لصفوف الاتفاق بنهاية الموسم الحالي، حيث قدم مستوى جيدًا خلال الفترة الماضية، حيث من المقرر أن يعود بنهاية شهر يونيو الجاري.

الاتفاق يسعى لتمديد الإعارة حتى نهاية أكتوبر الجاري، ليتمكن اللاعب من استكمال الموسم الحالي.

فايلر يخبر الأهلي موعد عودته للقاهرة

حرص مسؤولي النادي الأهلي، على التواصل مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل الاستفسار منه على موعد عودته إلى القاهرة، لقيادة تدريب المارد الأحمر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فايلر أكد لإدارة الأهلي على أنه سيعود إلى القاهرة بنهاية الشهر الحالي، على متن إحدى الرحلات التي ستصل القاهرة أواخر يونيو، قادمة من ألمانيا أو سويسرا، وعددها 4 رحلات يفصل بينها أيام قليلة.

وكان فايلر قد سافر إلى سويسرا يوم الجمعة الماضي، ليحصل على إجازة أسبوعين يزور خلالها أسرته ويطمئن عليهم، خاصة وأنه لم يسافر منذ أن تولى المسؤولية.

النحاس يوافق على رحيل طاهر إلى الأهلي

وافق عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على انتقال لاعبه طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد مفاوضات رسمية تمت من جانب القلعة الحمراء.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النحاس أبلغ محمد عادل فتحي المشرف العام على الفريق، بأنه مرحب بانتقال طاهر إلى النادي الأهلي، بشرط التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات القادمة.

ومن جانبه، اتفق عادل فتحي مع النحاس على التعاقد مع مهاجمين جدد بدلًا من طاهر، الذي اقترب من الانتقال إلى الأهلي.

فيديو | رسائل الخطيب للجهاز الفني للأهلي قبل عودة النشاط

عقد محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، اجتماعًا مع الجهاز الفني للفريق باستثناء المدير الفني السويسري رينيه فايلر، المتواجد خارج البلاد، في حضور سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، موجهًا لهم بعض النصائح قبل عودة النشاط.( طالع التفاصيل )

رسميًا .. أتلتيكو مينيرو يضم كينو

أعلن أتلتيكو مينيرو البرازيلي عن ضم كينو لاعب بيراميدز والذي قضى فترة إعارة مؤخرًا في الجزيرة الإماراتي.

وكان كينو من اللاعبين المتواجدين في حسابات الأهلي المصري في الوقت السابق لانضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الكشف عن مصير محمد شريف

كشفت مصادر لموقع "يلا كورة" المصري، مصير محمد شريف لاعب الأهلي المعار لنادي إنبي خلال الموسم الماضي.

ويسعى نادي إنبي للحصول على خدمات محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يسعى للاستقرار على المهاجم الأجنبي

يسعى الأهلي في الوقت الحالي لاختيار المهاجم الأجنبي الذي سيضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أبرز اللاعبين هو جاكسون موليكا الذي أكد وكيله مؤخرًا ترحيبه بالانضمام للأهلي ولكن بعد الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطرف.