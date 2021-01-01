أخبار الأهلي اليوم | مدة غياب السومة، واللاعبون للرئيس: نفذ الوعود السابقة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 29 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 29 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

السومة خارج مباراة الأهلي والرائد

أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها السوري عمر السومة إصابته بتمزق عضلي من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وأوضحت صحيفة الاقتصادية السعودية أن اللاعب بحاجة للراحة وعلاج تأهيلي لمدة 10 أيام تقريبًا، مما يعني غيابه عن مباراة الأهلي والرائد في الـ8 من أبريل القادم على الأقل.

يُشار إلى أن السومة كان قد خرج من قائمة منتخب سوريا لمواجهة إيران وديًا يوم غدٍ الثلاثاء.

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