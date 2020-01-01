أخبار الأهلي اليوم | موليكا يظهر في الحسابات ومطاردة مستمرة للسعيد

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 22 أبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات ومستقبل نجوم الفريق يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم الأربعاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

المزيد من الفرق

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 ..

الدفاع الحسني الجديدي يطلب بـ20 % من إعارة أزارو للاتفاق السعودي

أوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية أن إدارة الدفاع الحسني الجديدي طلبت من الأهلي 20 % من قيمة إعارة وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي.

وأكدت الصحيفة أن الدفاع الحسني الجديدي طلب بحقه في إعارة أزارو طبقًا لما ينص عليه العقد المبرم بين الثنائي.

شوبير: الأهلي سيواصل مطاردة عبدالله السعيد

أكد أحمد شوبير نجم الأهلي السابق على استمرار الأهلي في ملاحقة عبدالله السعيد في الفيفا من أجل الحصول على مليوني دولار.

وكان العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي المصري وأهلي جدة واللاعب ينص على حصول الأهلي المصري على 2 مليون دولار إذا عاد اللاعب لمصر، ولكن اللاعب قبل العودة إلى بيراميدز قام بفسخ التعاقد.

موليكا يدخل حسابات الأهلي لضمه في الصيف

دخل جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي دائرة اهتمامات الأهلي المصري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير أن هناك اتصالات بين الجانبين من أجل حسم الصفقة خلال الأسابيع المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

رسميًا .. الأهلي يعلن موقفه من تخفيض رواتب اللاعبين بسبب كورونا