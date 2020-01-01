أخبار الأهلي اليوم | إصابة ربيعة واعتراف مدرب الزمالك

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 20 يوليو 2020 ..

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إصابة رامي ربيعه في كاحله

أفادت مصادر صحفية مصرية أن رامي ربيعة مدافع الأهلي تعرض لإصابة في كاحله خلال تدريبات ناديه الأخيرة، وخضع اللاعب لعدد من الفحوصات والأشعة أظهرت إصابته بجزع في الأربطة الخاصة بكاحله الأيمن.

وسيُجري اللاعب فحوصات جديدة لفحص أربطة الكاحل، إذ لن يغيب سوى لأسبوع واحد عن التدريبات إن كان الرباط الخارجي للكاحل سليم وثابت ولم يتعرض لأي ارتخاء.

تقارير: "كاف" يُعيد النظام القديم لدوري الأبطال ويحدد مواعيد مبارياته

أوصت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لجنة الطوارئ، بخطة جديدة لاستئناف المباريات المتبقية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي 2020، بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة المباريات. التفاصيل هنا

كارتيرون: الزمالك يحاول السير على خطى ريال مدريد

باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يعترف بصعوبة المنافسة على الدوري المصري وأفضلية الأهلي لحسم اللقب لصالحه. التفاصيل هنا

بيراميدز يكشف موقف لاعبيه من الرحيل للأهلي والزمالك

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن حقيقة ما تردد حول اقتراب رحيل عددًا من لاعبي الفريق إلى الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. التفاصيل هنا

هل يعاني طاهر من إصابة مزمنة؟ طبيب المقاولون يوضح