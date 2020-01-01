أخبار الأهلي اليوم | التشكيل المتوقع لمواجهة إنبي، وعرض الـ100 مليون لرمضان

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 9 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 9 أغسطس 2020 ..

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التشكيل المتوقع للأهلي ضد إنبي

يلتقي مساء اليوم الأهلي مع إنبي في مباراة مؤجلة من الدوري المصري الذي عاد من جديد هذا الأسبوع بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

التشكيل المتوقع للفريق الأحمر في المباراة يتكون من: محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، محمود متولي، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجايي، محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو ومروان محسن.

المدير الفني التشيكي لقطاع الناشئين يصل اليوم

يصل اليوم الأحد المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين في النادي الأهلي، وقد أفادت عدة مصادر صحفية أنه يحمل الجنسية التشيكية لكن دون الكشف عن هويته.

وسيُباشر المدرب الجديد عمله مع القطاع الذي يترأسه خالد بيبو فورًا، وقد تم التعاقد معه بواسطة أمير توفيق قبل عدة أيام.

شوبير: رمضان صبحي رفض عرضًا من نادٍ مصري بخلاف بيراميدز

قال الإعلامي أحمد شوبير أن نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي تلقى عرضًا من أحد الأندية المصرية بخلاف بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي المعار للأهلي هذا الموسم مقابل ما يزيد عن 100 مليون جنيه مصري.

وأضاف حارس مرمى الأهلي المعتزل أن الجناح المصري رفض العرض تمامًا، مؤكدًا لناديه الإنجليزي أنه لن يلعب في مصر سوى للفريق الأحمر.

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