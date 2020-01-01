أخبار الأهلي اليوم | استاد مشترك مع الزمالك، وعرض جديد لضم رمضان

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 ..

المزيد من الفرق

الأهلي يزيد من عرضه لضم رمضان صبحي

أفادت مصادر صحفية مصرية أن النادي الأهلي رفع عرضه لشراء رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي من ثلاثة إلى أربعة ملايين جنيه استرليني.

السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر أكد على رغبته بقاء رمضان صبحي المعار للأهلي هذا الموسم مع الفريق الفترة القادمة، ويلقى ذلك ترحيبًا من الجناح المصري.

أحمد عيد عبد الملك: أعتذر لشهداء الأهلي وعائلاتهم

تقدم أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق باعتذار لشهداء النادي الأهلي وذويهم بعد تعليقه المسيء لهم عبر السوشيال ميديا.

وقال اللاعب المعتزل في تصريحات لقناة صدى البلد المصرية "لم أقصد توجيه أي إساءة لشهداء الأهلي، حديثي كان في نطاق كرة القدم فقط وعن خوف الأهلي لعب المباريات في مدن خط القناة".

تابع "ليس من العقل أو الدين الحديث عما حدث لجماهير الأهلي في بور سعيد بأي شكل سيئ، دومًا ما أكون مبادرًا في مساندة أي مصاب أو متضرر من لاعبي أو جماهير الأهلي".

فايلر يطلب من فتحي بذل قصارى جهده قبل الرحيل إلى بيراميدز

أفادت مصادر صحفية أن معاملة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لم تتغير أبدًا مع لاعب الفريق أحمد فتحي بعد رفض الأخير تجديد عقده مع النادي والرحيل إلى بيراميدز الموسم القادم.

وأضافت أن المدرب السويسري طلب من "الجوكر" بذل قصارى جهده مع الفريق خلال الفترة المتبقية من عقده للمساهمة في تتويجه بالبطولات هذا الموسم وترك ذكرى طيبة لدى الجماهير.

بركات: الزمالك محق في البحث عن حقه، ووردة لم يكن ليعود للمنتخب معنا

مدير المنتخب المصري ونجم الأهلي السابق يتحدث عن جدل لقب نادي القرن بين الأهلي والزمالك. التفاصيل هنا

أحمد مرتضى: عرضت على الأهلي إنشاء استاد مشترك مع الزمالك