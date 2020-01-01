أخبار الأهلي اليوم | موعد المسحة الرابعة، وتصريحات ديانج

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 14 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ..

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ديانج: الأهلي أوروبي، حلمت باللعب معه والخطيب مثل أعلى

قال أليو ديانج لاعب وسط الأهلي أنه فخور بارتداء القميص الأحمر، واصفًا النادي بأنه لا يقل أن أندية أوروبا.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "بطولات وشعبية الفريق تجعله هدفًا لمعظم لاعبي القارة السمراء، اسم الأهلي مرتبط دومًا بالألقاب والإنجازات في أفريقيا وأنا فخور بالتواجد بين صفوفه".

تابع "علاقتي قوية بجميع اللاعبين وأشعر أنني وسط عائلتي، فايلر مدرب ممتاز أتعلم منه الكثير وأحلم بالفوز معه بجميع البطولات. لن ندخر جهدًا للتتويج باللقب القاري وأحلم باللعب في مونديال الأندية".

وأتم اللاعب المالي مؤكدًا أن محمود الخطيب رئيس النادي أحد أساطير أفريقيا ومثل أعلى يتمنى الجميع تكرار إنجازاته.

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الأهلي يُعلن موعد المسحة الرابعة للاعبيه

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن إجراء المسحة الطبية الرابعة للاعبيه وعناصر أجهزته المختلفة غدًا الأربعاء.