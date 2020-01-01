أخبار الأهلي اليوم | كواليس جديدة في أزمة حسام عاشور وحقيقة مفاوضات حجازي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 5 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 ..

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مخرج للأهلي من عقوبة كهربا

أوضح عادل الشوربجي؛ رئيس لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأهلي أمامه مخرج وحيد لتقليص عقوبة لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"، الخاصة بإيقافه لمدة عشر مباريات، على إثر أحداث كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقال الشوربجي، خلال تصريحات إذاعية: "لا يمكن للأهلي الطعن على قرارات لجنة التظلمات، لأن قراراتها نهائية، لكن يمكن للأهلي الالتماس أمام اللجنة الخماسية، ووقتها اللجنة ستحدد وفقًا لرؤيتها ما إذا كانت ستحول الالتماس إلى لجنة التظلمات أم لا، وهذا مشروط بوجود دليل جديد يدعم تخفيف العقوبة".

عاشور يكشف كواليس جديدة في أزمته

كشف حسام عاشور؛ لاعب وسط الأهلي السابق، كواليس جديدة في أزمته مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وقال عاشور، خلال تصريحاته ببرنامج "أوضة اللبس": "الجميع يعرف قيمة عاشور وتاريخه والتزامه، وأنني لم افتعل أي مشكلة مع أي أحد بالنادي ولم يسمع الجمهور صوتي، وكنت أجدد عقدي على بياض، ما فعلته بالصمت طوال 16 سنة هو إنجاز بل إعجاز، لم يفعله أي لاعب من قبل، وعندما جلست مع سيد عبد الحفيظ، طلبت اللعب لمدة عامين مقبلين، كي أحقق حلم كوني أكثر لاعب تحقيقًا للبطولات في العالم، لكن لم يريدوا بقائي ولا أعلم السبب، وبعد رجوع عبد الحفيظ لمحمود الخطيب قالي لي بيبو قال ما يريده عاشور، افعله".

وأضاف: "بعدما أخبرني عبد الحفيز برغبة لجنة التخطيط الاجتماع بي، لكنني فوجئت بأنه بناءً على طلب فايلر هذا آخر موسم لي بالفريق، أخطرتهم بما قاله لي عبد الحفيظ نقلًا عن الخطيب، لكنهم أصروا على رحيلي وتقديم بعض الامتيازات حال الاعتزال، قلت لهم سأفكر، وعقب ذلك أخبرني جمال جبر؛ مدير المركز الإعلامي بالأهلي، أن تركي آل الشيخ يتكفل بمباراة الاعتزال".

عاشور تابع: "لم تكن لدي الجرأة للحديث مع تركي آل الشيخ دون علم الأهلي، هم من قالوا لي اذهب للحديث معه، وبالفعل تواصل معي أحد رجاله وقالي لي المستشار يقول لك طلباتك أوامر، وأصريت بعدها على التواصل مع آل الشيخ بشكل مباشر بعد استئذان جمال جبر، وبالفعل رد عليّ بعدها بلحظات، وقال لي تحدث مع محمد العاصي وما تريده سأفعله لك من مباراة اعتزال عالمية بحضور لاعبين عالميين".

واستطرد: "آل الشيخ يحب الأهلي أكثر من مسؤولين بالنادي نفسه، وتفاوضت معه لمدة شهر ونصف بعلم جمال جبر، وانتهى الأمر على توقيع عقد ثلاثي بين الأهلي وألميريا وأنا، كي أضمن حقي بحسب ما قال المستشار، لكن جمال جبر اعترض على توقيع عقد ثلاثي، وقال سأمنحك جواب على موافقتنا على لعب المباراة، وتم الموافقة على ذلك، وبعد الحصول على التوقيع، اتفقت مع جمال جبر على أن أصور فيديو أعلن به اعتزالي وأوجه به الشكر للأهلي وكافة من عملت معهم وتركي آل الشيخ، وأن يعلن آل الشيخ عبر حسابه تكفله بالمباراة، وبعدها يوجه له الشكر، وبالفعل صورت فيديوهات لمدة سبع دقائق، على مدار ثلاث ساعات عدة مرات، بسبب اعتراض جمال جبر على بعض النقاط، وفي الأخير طلبت منه أن يرسل لي نص الكلام الذي أقوله حتى لا يعترض من جديد، ثم أرسلت له الفيديو ووافق عليه، لكن بعدها انتظر الأهلي من الساعة الثامنة وحتى الثانية عشر حتى يرسل صيغة جواب الموافقة على المشاركة في اعتزالي، لكن كان هناك مماطلة، وفي الأخير قال لي الخطيب لم يرد عليّ لأنه حفيده مريض وذهب إلى المستشفى".

مسمار وسط الملعب واصل: "قمت بالاتصال بالخطيب ولم يرد، فاتجهت إلى سيد عبد الحفيظ وقصصت عليه ما حدث، فقال لي سأتواصل معك من جديد، وبعدها حدثني أنا وجمال جبر وقال لي حفيد الخطيب مريض، عليك الهدوء وسنقوم بالغد بتصوير فيديو جديد يليق بك، فاعترضت وقتها لانتظار تركي آل الشيخ صيغة الجواب، وللمماطلة وعدم مصارحتي من البداية، إذا كانوا قالوا لي من البداية احضر للنادي وصور فيديو جديد، كنت سأوافق، لكن ليس بعد كل ما حدث يريدونني أن أرجع في كلامي مع آل الشيخ، ورغم ذلك باليوم التالي تحدثت مع سيد عبد الحفيظ وجمال جبر والخطيب ولم يرد عليّ أحد، وكل هذا الوقت هناك حملات موجهة ضدي ولا أعلم السبب، فقط خرجت لتوجيه الشكر لآل الشيخ لأنه قال لي طلباتك أوامر، ومسؤولو الأهلي كان يشكروا آل الشيخ على أي فعل يقدمه للأهلي، فلماذا الهجوم عليّ عندما شكرته؟".

واختتم: "أريد أن يفهم الجميع أنني لم افتعل أي مشكلة على مدار 16 سنة، فلماذا أفعل ذلك الآن؟ لماذا يهاجمونني؟، ما حدث قام به أشخاص، لكن الأهلي كنادٍ هو صاحب الفضل عليّ وبيتي، فلا يمكن لأحد أن يقول علاقة عاشور بالأهلي انتهت كما قال سيد عبد الحفيظ، كيف ذلك؟، أنا مرتبط بالأهلي ارتباط كبير جدًا، علاقتي فقط انتهت ببعض المسؤولين، لكن الأهلي بيتي حتى النهاية، وعلى جمهور النادي أن يعلم أنهم فوق رأسي، أنا لم أخطأ في حقهم من قبل أبدًا، وأعلم أنهم يحبونني".

هل فاوض الأهلي حجازي؟

أوضح أحمد حجازي؛ مدافع وست بورميتش ألبيون الإنجليزي، حقيقة ما تردد عن تواصل مسؤولي الأهلي معه للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وقال حجازي، خلال تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم يحدث أن فاوضني الأهلي، لذلك ليس لدي أي تعليق على هذه القصة، فأنا عقدي مع وست بروم ممتد لموسمين مقبلين، وأتمنى تقديم المزيد معه".