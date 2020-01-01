أخبار الأهلي اليوم | نتائج المسحة الرابعة، ودية جديدة، وحسم مستقبل عمار حمدي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 18 يوليو 2020 ..

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فايلر يحسم تمامًا مستقبل عمار حمدي

بعد الكثير من القيل والقال في مستقبل عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش، أكدت مصادر صحفية مصرية أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق حسم الأمر تمامًا بإبداء رغبته بقاء اللاعب معارًا خلال الموسم القادم.

وأكد فايلر أن حمدي لن يحظى بفرصة جيدة للعب مع الفريق في الموسم القادم، لذا يُفضل استمراره معارًا لأحد الأندية ليكتسب المزيد من الخبرة، وتلقى تلك الرغبة تأييدًا من اللاعب الذي يُفضل الخروج من النادي بالإعارة ليضمن اللعب باستمرار مما قد يُحافظ على تواجده مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

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الأهلي يُعلن نتائج المسحة الرابعة للاعبيه

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن نتيجة المسحة الطبية الرابعة للاعبيه وعناصر أجهزته المختلفة.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن جميع نتائج المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للاعبي الأهلي وعناصر أجهزته الفنية والإدارية والطبية جاءت سلبية مثلما كانت نتائج المسحات الثلاثة الأولى.

الأهلي يُواجه الجونة وديًا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه تم الاتفاق على خوض مباراة ودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري بعد اللقاء الودي الأول الذي سيكون أمام سموحة يوم الخميس 23 يوليو الجاري استعدادًا لاستئناف الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.