أخبار الأهلي اليوم | مسحة طبية سادسة، ورغبة إيريك تراوري

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 26 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 26 يوليو 2020 ..

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مسحة طبية سادسة في الأهلي وتشديد الإجراءات الوقائية

يخضع لاعبو الأهلي مساء اليوم وقبل انطلاق المران المسائي إلى مسحة طبية سادسة للتأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا الجديد.

وحرصت الإدارة وكذلك المدير الفني رينيه فايلر على تشديد الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار الفيروس بين اللاعبين، خاصة بعد اكتشاف إصابة حمدي فتحي وواقعة نادي الإنتاج الحربي.

نجم الأهلي السابق يُطالب بعدم التفريط برمضان صبحي

قال عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق أن النادي مطالب بالتعاقد نهائيًا مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي مهما كلفه الأمر، مشيرًا إلى وجوب إتمام الصفقة حتى لو كلفت 200 مليون جنيه مصري، سواء لقيمة اللاعب الفنية الكبيرة أو لإمكانية بيعه مستقبلًا بمبلغ أكبر.

وكيله: هذا موقف تراوري من اللعب للأهلي أو الزمالك

هل ينتقل إيريك تراوري لاعب بيراميدز للأهلي أو الزمالك، وأيهما يُفضل؟ الإجابة هنا

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