أخبار الأهلي اليوم | تلميح باهر المحمدي، ودعم صالح جمعة لشقيقه ضد الزمالك

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 13 يوليو 2020 ..

المزيد من الفرق

هل يُلمح باهر المحمدي لانتقاله إلى الأهلي؟

ألمح باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على تويتر لحدودث شيء جديد في حياته، إذ كتب "Loading".

Loading......... — Baher elmohamady (@baherelmohamdy) July 13, 2020

ورغم حديث بعض المصادر الصحفية عن أن اللاعب لا يقصد سوى العودة للتدريبات الجماعية بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة، تفاعلت جماهير الأهلي مع التغريدة وربطتها برحيله عن الدراويش لكن تساءلت عن الوجهة الجديدة وإن كانت ارتداء القميص الأحمر أو الرحيل للخارج خاصة نادي العين الإماراتي.

كانت عدة تقارير صحفية قد أكدت أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحدث مع نظيره في الإسماعيلي إبراهيم عثمان لمفاوضته بشكل مباشر حول ضم المحمدي، خاصة بعدما حصل أمير توفيق مسؤول التعاقدات في نادي القرن في أفريقيا على موافقة اللاعب.

عمرو السولية يتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين

أعلن عمرو السولية نجم وسط الأهلي اتخاذه للإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب التعليقات المسيئة له ولعائلته عبر السوشيال ميديا.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر لكل من أساء فى حقى أو فى حق أى فرد من أفراد أسرتى ياريت أى حد يتعرض لأى موقف مشابه ميسكتش عن حقه علشان نقدر نقضى على الظاهرة البشعة المنتشرة فى مجتمعنا وسيحاسب كل من أساء ربنا يحفظنا جميعاً 🙏🙏 — Amr elsolia (@amrelsolia) July 13, 2020

كان اللاعب الدولي المصري قد نشر صورًا له ولابنته صاحبة الـ3 سنوات عبر حسابه على إنستجرام وقد تلقى عدة تعليقات أساءت له ولطفلته مما أثار غضبه واستياءه ليتعهد بعدها بتقديم المسيئين للجهات القانونية.

الاتفاق يكشف تطورات تمديد عقد أزارو وموقفه من ضمه نهائيًا

ملف تمديد إعارة وليد أزارو من الأهلي إلى الاتفاق اقترب من النهاية. التفاصيل هنا

صالح جمعة يدعم شقيقه ضد الزمالك

أفادت مصادر صحفية أن عبد الله جمعة لاعب الزمالك استشار شقيقه لاعب وسط الأهلي صالح جمعة حول قضية تجديد عقده مع ناديه، خاصة مع الخلافات الموجودة حول التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وأفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن صالح دعم أخيه الأصغر وأكد أنه يستحق ما يطلبه في العقد الجديد خاصة لدوره وأدائه مع الزمالك ولأنه لا يتقاضى حاليًا سوى 1.8 مليون جنيه مصري.

وأضافت الصحيفة أن الزمالك يعرض على الظهير الأيسر تجديد عقده مقابل الحصول على أربعة ملايين جنيه مصري سنويًا فيما يطلب هو سبعة ملايين.

عاجل | الكاميرون تعتذر رسميًا عن استضافة دوري أبطال أفريقيا

الأمر تجاوز مرحلة التقارير الصحفية وأصبح رسميًا، دوري الأبطال لن يُستكمل في الكاميرون. التفاصيل هنا

الاتحاد التونسي يكشف موقفه من استكمال دوري أبطال أفريقيا على ملاعبه