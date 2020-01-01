أخبار الأهلي اليوم | ودية جديدة، وأسرار رحيل عسيري للنصر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 18 يوليو 2020 ...

الأهلي يُحدد ثمن التخلي عن عسيري مبكرًا للنصر

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة ترفض التخلي عن الستة أشهر الأخيرة في عقد عبد الفتاح عسيري مع النادي سوى بالحصول على ثمانية ملايين ريال سعودي من النصر.

الأهلي يُواجه العين وديًا مساء اليوم

يخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق العين السعودي عند الثامنة إلا ربع بتوقيت السعودية من مساء اليوم السبت على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

زملاء عسيري يرفعون عنه الحرج في مران الأهلي

شارك عبد الفتاح عسيري في تدريبات الأهلي الجماعية الصباحية والمسائية يوم أمس الجمعة وبعد إعلان توقيعه عقود انضمامه للنصر فور انتهاء عقده مع الأهلي.

وقد استقبله زملاؤه بشكل طبيعي وباركوا له تلك الخطوة وتمنوا له التوفيق مع ناديه الجديد مما أزال عنه الحرج وجعله يتدرب وسط أجواء طبيعية دون أي ضغوطات.

الكشف عن راتب عسيري الجديد وكواليس الساعات الأخيرة قبل توقيعه للنصر

كشفت المصادر الصحفية السعودية عن راتب عبد الفتاح عسيري الجديد وكواليس الساعات الأخيرة من رفض تجديد عقده مع الأهلي وانتقاله للنصر. التفاصيل هنا

هل يشكو النصر وعبد الفتاح عسيري؟ الأهلي اتخذ قراره

إدارة النادي الأهلي بقيادة عبد الإله مؤمنة اتخذت قرارها بالفعل حول التقدم بشكوى ضد عبد الفتاح عسيري وناديه الجديد. التفاصيل هنا

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