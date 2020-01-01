أخبار الأهلي اليوم | موقف حسين المقهوي وبرنامج تأهيلي للوكاس ليما

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 13 يوليو 2020 ...

حسين المقهوي تحت الفحص في الأهلي

يخضع حسين المقهوي لاعب الأهلي في الوقت الحالي لفحص من أجل تحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وكان المقهوي يعاني من إصابة عضلية قبل التوقف الذي ضرب النشاط الرياضي مؤخرًا بسبب انتشار فيروس كورونا.

ميلويفيتش يحدد مواعيد وديات الأهلي

حدد الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لأهلي جدة مواعيد مباريات الراقي الودية خلال المعسكر الحالي استعدادا للعودة للدوري السعودي مرة أخرى.

ويسعى ميلويفيتش لخوض 4 وديات خلال الشهر الجاري من أجل الاستعداد جيدًا، حيث ينتظر تحديد الإدارة في الوقت الحالي المنافسين.

الأهلي يجهز ليما للظهور مع الأهلي

عاد مؤخرًا لوكاس ليما الظهير الأيسر للأهلي إلى المملكة العربية السعودية من أجل خوض التدريبات رفقة الراقي خلال الأيام الجارية.

وسيضع الجهاز الفني للراقي برنامج تأهيلي خاص للاعبه المحترف من أجل التجهيز جيدًا قبل خوض مباريات الدوري السعودي للمحترفين الشهر المقبل.

فلادان يُطبق نظام الفترتين في تدريب الأهلي

طبق الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي يوم أمس نظام التدرب على فترتين لأول مرة منذ استئناف التدريبات الجماعية للفريق عقب توقفها منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وركز المدرب في المران الصباحي على التدريبات البدنية في صالة الألعاب الرياضية الملحقة بملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل في مقر النادي، فيما تضمن المران المسائي الذي أقيم على الملعب الرديف في مدينة الملعب عبد الرياضية في جدة عددًا من التدريبات الفنية والتكتيكية.

معتز هوساوي يتلقى الضوء الأخضر للانخراط في تدريبات الأهلي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي منح المدافع معتز هوساوي الضوء الأخضر للانخراط في تدريبات فريقه الجماعية عقب انتهاء برنامجه التأهيلي الخاص.

وكان اللاعب السعودي قد خضع إلى جلسات بدنية لإعداده للعودة إلى التدريبات والمشاركة تدريجيًا في المباريات قبل استئناف الدوري السعودي.

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ناقد: عسيري أبلغ الأهلي بتفاصيل العرض المقدم له

قال عبد الله المالكي الناقد الرياضي لبرنامج الحصاد الرياضي أن عبد الفتاح عسيري أبلغ المفوض من إدارة الأهلي للتفاوض معه حول تجديد عقده بتلقيه عرضًا من أحد الأندية السعودية بالتوقيع له مقابل حصوله على 8 ملايين ريال سعودي سنويًا بجانب فيلا وسيارة.

وأضاف المالكي أن اللاعب أكد لإدارة الأهلي أنه لن يُجدد عقده مع الفريق إلا بعرض يتجاوز في تفاصيله المالية المقدم له، مشيرًا إلى توقف عرض النادي الجداوي عند 5 ملايين ريال سعودي سنويًا وأن الإدارة تُجهز ملفًا كاملًا بتجاوزات أحد الأندية ومفاوضاتها مع عسيري قبل دخوله الفترة الحرة تمهيدًا لتقديمه للاتحاد السعودي لكرة القدم.

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