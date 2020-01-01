أخبار الأهلي اليوم | موقف العويس أمام الشباب .. وموقف بن مشعل من تدعيم معسكرات آسيا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 26 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 ...

شرط وحيد لتكفل بن مشعل بمعسكرات الأهلي في آسيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك شرطًا لتحمل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام السابق على الكرة بأهلي جدة للتكفل بمعسكرات الفريق خلال مباريات دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما جاء في برنامج "الديوانية" عبر قناة "الرياضية" السعودية، أن بن مشعل سيتكفل بمعسكرات إذا ما تم تولي طارق كيال منصب المشرف العام على الكرة.

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التصعيد مستمر من الأهلي تجاه "بلايلي"

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لن تتنازل عن حقها بشأن يوسف بلايلي جناح الفريق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن إدارة الأهلي لن تتوقف عن خطواتها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجاه بلايلي بسبب الأزمة الحالية.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت تصعيد الأمر ضد بلايلي بسبب عدم التزامه ببنود عقده مع النادي بسبب عدم الاستفادة منه خلال الفترة الأخيرة.

الكشف عن موقف إصابة العويس وإمكانية لحاقه بمواجهة الشباب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطورات إصابة محمد العويس حارس مرمى الأهلي وإمكانية لحاقه بمواجهة فريقه أمام الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتكى العويس بإصابة في مفصل القدم وخضع لبعض الجلسات العلاجية من أجل اللحاق بالمباراة وبالفعل فرصته كبيرة من أجل التواجد في تشكيل الراقي.

العويس والسومة والصفقات .. أزمات تركها الأمير منصور بن مشعل خلفه في الأهلي

تقدم الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بنادي الأهلي السعودي باستقالته رسميًا ورحل عن الفريق عقب العديد من الأزمات.

منصور بن مشعل يعد من الشخصيات الكبيرة في نظر جماهير الأهلي، والشخصيات الوفية في حق الراقي ويقدم الكثير من أجل استقراره.(طالع التفاصيل)