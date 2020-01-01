أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل اجتماع الكيال بميلويفيتش وحيرة بسبب ثنائي آسيا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 27 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 27 أغسطس 2020 ...

اجتماع كيال بميلويفيتش

بدأ طارق كيال مهام عمله في الأهلي كمشرف عام على الفريق خلفًا للأمير منصور بن مشعل، مساء أمس الأربعاء، حسبما أكدت صحيفة "الوطن".

وأوضحت الصحيفة أن كيال عقد اجتماعًا عن بعد بخاصية الفيديو مع الصربي فلادان ميلويفيتش، لترتيب بعض الجوانب الإدارية، والتي جاء على رأسها الاستعدادات لدوري أبطال آسيا، التي تعود منافساتها من جديد في سبتمبر المقبل.

الرباعي الأجنبي في القائمة الآسيوية يثير الحيرة

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، استقر على اسمين من الأربعة الأجانب المقرر قيدهما بقائمة الفريق في دوري أبطال آسيا إلا أنه لا يزال حائرًا في الثنائي الآخر.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الصربي استقر على قيد السوري عمر السومة والبوسني ألفيس ساريتش، بينما لا يزال يفاضل بين البرازيلي جوزيف دي سوزا والألماني ماركو مارين والبرازيلي لوكاس ليما، موضحة أن الأخير هو الأقرب للقيد، كونه الأجهز، بينما تستمر المناقشات حول الاسم الرابع.

عقد رعاية جديد

وقع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، عقد رعاية جديد مع شركة "مياة القصيم الصحية"، يحصل بموجبه النادي على نسبة من المبيعات التي تتم عن طريق المتجر الإلكتروني الخاص بالشركة.

وأوضح مؤمنة أن هذا العقد يأتي ضمن خطط استثمارية عملت عليها الإدارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا سعيه لزيادة المداخيل المالية.

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