أخبار الأهلي اليوم | موعد عودة بلايلي .. وأسوء اللحظات

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 23 يوليو 2020 ...

6 ملايين ريال .. الأهلي يفتح خزائنه

انتعشت خزينة الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بستة ملايين ريال سعودي، تساهم في حل عديد الأزمات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا المستجد.

الفيروس المستجد كان قد تسبب في مشكلات اقتصادية كبيرة لكافة أندية العالم، بعدما توقفت المباريات لمدة أربعة أشهر، مما اضطر الأندية لتخفيض رواتب لاعبيها بنسبة 50%. " اقرأ التفاصيل "

كأس المؤسس والعراب واللا هزيمة - أسوأ لحظات في تاريخ الأهلي

تاريخ كبير يحكي عن قيمة قلعة النادي الأهلي ، ومنافستها على الألقاب في جميع الأوقات وتحقيق الكثير منها.

قلعة الراقي كتبت اسمها ضمن الأفضل في تاريخ الكرة السعودي لما تمتلكه دائمًا من لاعبين مميزين ومدربين على قدر كبير من المسؤولية. " اقرأ التفاصيل "

موعد مباراة الأهلي الودية ضد الوحدة والقنوات الناقلة

يستضيف الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة الأهلي ضد الوحدة الودية استعدادًا لعودة الدوري السعودي .

توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن يعود يوم الثلاثاء 4 أغسطس القادم وفقًا لإجراءات احترازية خوفًا من الجائحة. " اقرأ التفاصيل "

تحديد موعد عودة يوسف بلايلي إلى جدة

أكدت تقارير صحفية، على أن الجزائري يوسف البلايلي سيعود إلى جدة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن تأخر في العودة بسبب إغلاق المطارات في بلاده.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن إدارة الأهلي تبذل مجهودًا كبيرًا من أجل إعادة اللاعب الجزائري إلى جدة، للمشاركة في تدريبات الفريق، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.