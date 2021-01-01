أخبار الأهلي اليوم | مضاعفة المكافآت وموسيماني يتخلف عن العودة للقاهرة"

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 17 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 17 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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مضاعفة المكافآت

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مضاعفة مكافآت الفوز للاعبي الفريق، بعد التشاور مع محمود الخطيب؛ رئيس النادي، تقديرًا للمجهود الكبير، الذي بذله اللاعبين في مواجهة فيتا كلوب.

وحقق الأحمر بالأمس الفوز أمام الفريق الكونغولي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ثلاثي الأهلي مع المنتخبات

ينتظر أن ينضم ثلاثي الأهلي؛ المالي أليو ديانج، الكونغولي والتر بواليا والمغربي بدر بانون، إلى معسكرات منتخبات بلادهم خلال الأيام المقبلة، لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

بواليا لم يعد مع البعثة إلى القاهرة، وبقي في الكونغو، أما ديانج وبانون فسيطيران إلى مالي والمغرب في الساعات المقبلة.

أجايي يطير لنيجريا

حصل النيجيري جونيور أجايي؛ لاعب الأهلي، على إذن الجهاز الفني للسفر إلى بلاده خلال فترة الراحة السلبية التي تم منحها للاعبين، لمدة خمسة أيام.

ومن المقرر أن يستأنف الشياطين الحمر تدريباتهم في 23 من مارس الجاري.

موسيماني يتخلف عن العودة مع البعثة للقاهرة

وصلت بعثة الأهلي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، قادمة من الكونغو، لكن دون المدرب الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني.

المدرب قرر السفر مباشرةً إلى بلاده، لقضاء فترة الإجازة هناك، للاطمئنان على أسرته، قبل استئناف التدريبات في 23 من مارس الجاري.