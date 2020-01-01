أخبار الأهلي اليوم | ميلويفيتش يرفض المعسكر، ومواجهة الشباب دون بانيجا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 9 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

بانيجا خارج مباراة الأهلي أمام الشباب

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها إيفر بانيجا نجم الشباب معاناته من تمدد في عضلة الفخذ، وأعلن ناديه عبر حسابه الرسمي على تويتر غيابه عن التدريبات لمدة أسبوعين.

هذا الأمر يجعل اللاعب الأرجنتيني خارج حسابات الشباب لمباراة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، والتي ستُقام في الـ23 من نوفمبر الجاري.

المزيد من الفرق

بين الأربعة الكبار .. من هو أكثر فريقًا تغييرًا للمدربين بالدوري السعودي؟

ما هو ترتيب الأهلي في تلك القائمة؟ الإجابة هنا

ميلويفيتش يرفض المعسكر ويكتفي بالتدريبات اليومية خلال التوقف

رفض المدرب فلادان ميلويفيتش فكرة إقامة معسكر داخلي للأهلي خلال فترة التوقف الدولي الحالية وفضل الاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل في مقر النادي.

وتحدثت المصادر عن إمكانية إضافة عدد من التدريبات الصباحية خلال فترة التوقف استعدادًا لمواجهة الشباب بعد أسبوعين.

دورينا الأغلى | الانقسامات تنفك والجحفلة حاضرة والأهلي يكرر ما فعله