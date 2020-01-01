أخبار الأهلي اليوم | ممر شرفي لطاهر .. وإخلاء سبيل مروان محسن

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020.

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رسميًا | الأهلي قد يخسره في نهائي إفريقيا .. الكشف عن حجم إصابة محمد هاني

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن حجم إصابة محمد هاني؛ ظهير أيمن الفراعنة والأهلي المصري، بعد الإصابة التي تعرض لها بالأمس.

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اللاعب شارك خلال مواجهة مصر أمام توجو بالأمس، إلا أنه تعرض للإصابة بشوط اللقاء الثاني، ليخضع لفحوصات طبية صباح اليوم. " اقرأ التفاصيل "

ممر شرفي لطاهر في مران الأهلي

تواجد طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي الجديد، في تدريبات فريقه التي أقيمت صباح اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وحرص زملاء طاهر على إقامة ممر شرفي لاستقباله في تدريبات الأهلي لأول مرة، حيث لم يشارك في التدريبات بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

الكشف عن موعد انتظام بانون في تدريبات الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد انضمام بدر بانون الوافد الجديد للفريق الأحمر، إلى تدريبات فريقه، بالإضافة إلى موعد انتظام الثلاثي المحترف التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو داكوستا والمالي أليو ديانج.

عبد الحفيظ أكد على أن بانون سينتظم في التدريبات خلال الأسبوع المقبل، بينما سينتظم لاعبي الأهلي المحترفين يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

إخلاء سبيل مروان محسن بعد التصالح

تحفظت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة على مروان محسن مهاجم فريق النادي الأهلي، بعدما صدم مواطنًا بسيارته، عندما كان الأخير يقود دراجته النارية.

وتواجد مروان محسن في تدريبات الأهلي، بعد التصالح مع المجني عليه، حيث تأكد عدم تعمده الإيذاء، وتبين أنه استعجل وقام بكسر الإشارة بدراجته النارية.