أخبار الأهلي اليوم | معلول يُهدف مع تونس وحسم صفقة دفاعية

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 9 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر تغيير النادي الأهلي الجهاز الفني برحيل السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 ..

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تدريبات قوية لأحمد الشيخ وصالح جمعة تحت إشراف كابيلو

خضع الثنائي أحمد الشيخ وصالح جمعة نجما الأهلي لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف كابيلو مدرب أحمال الفريق في مران منفرد.

ويسعى موسيماني لتجهيز جميع اللاعبين بدنيًا من أجل الاستعداد لجميع المباريات على مستوى كل البطولات خلال الفترة المقبلة.

شوبير: الأهلي حسم صفقة المغربي بدر بانون

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، على حسم المارد الأحمر لصفقة دفاعية وهو المغربي بدر بانون، لدعم الدفاعات بعد المعاناة الكبيرة التي ظهرت على الفريق مؤخرًا.

وقال شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن الأهلي حصل على توقيع اللاعب ويتبقى الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة، وإنها صفقة مميزة لدفاع الفريق خلال المواسم القادمة.

رئيس لجنة التخطيط: فايلر لم يصحح أخطاء كل مباراة عقب العودة من التوقف

تحدث محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وطريقة رحيله عن النادي الأحمر.

وقال صالح في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "الجميع رأى أداء الأهلي عقب استئناف النشاط الرياضي بعد التوقف بسبب كورونا، حيث وصلتنا أنباء أنه لم يصحح الأخطاء في المحاضرات الفنية".

وأضاف: "فايلر طالب بالحصول على راتبه مبكرًا، أمر غريب وهذا ما تسبب في القلق داخل المجلس ولجنة التخطيط".

علي معلول يهدف في مواجهة تونس والسودان وديًا

تمكن التونسي علي معلول نجم الأهلي من إحراز هدف من ثلاثية منتخب بلاده في مرمى السودان وديًا، والتي أقيمت اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي الحمادي المغربي.

وشارك معلول في المباراة كاملة، حيث أحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 25 من عمر اللقاء من ضربة رأس، وتواجد فرجاني ساسي بديلًا في هذه المباراة بدون مشاركة.