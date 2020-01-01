أخبار الأهلي اليوم | ظهور جونسون الأول .. ورغبة المقاولون في ضم الثنائي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر تغيير النادي الأهلي الجهاز الفني برحيل السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 10 أكتوبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

فيديو | الشناوي: متفائل بموسيماني وسنتابع الوداد المغربي أكثر

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن شعور زملائه اللاعبين من تواجد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

وتولى موسيماني مهمة تدريب الأهلي، خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر، الذي رحل مؤخرًا، بسبب رغبته في السفر إلى بلاده لقضاء عطله خلال الفترة الحالية، قبل مواجهة الفريق المهمة أمام الوداد المغربي. " اقرأ التفاصيل "

ظهور جونسون وعودة الشناوي .. تدريبات الأهلي

أجرى فريق النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، حيث شهدت التدريبات ظهور كيفين جونسون، المدرب العام لأول مرة.

وشهدت التدريبات انتظام محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بشكل تدريجي في تدريبات الكرة، بعد التعافي من آلام العضلة الضامة.

وانضم أيمن أشرف في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، كما انتظم أيضًا السنغالي أليو بادجي بعد تعافيه من آلام كاحل القدم.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء الأحد، بالجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، عربي بدر، شادي رضوان، محمود كهربا، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد فخري، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: أليو بادجي، جونيور أجايي.

المقاولون العرب: نتابع ثنائي الأهلي

كشف محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن أن ناديه يتابع ثنائي الأهلي عربي بدر وشادي رضوان، من أجل ضمهما من صفوف القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.

عادل قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "نسعى للحصول على العربي بدر وشادي رضوان من الأهلي، حالة سماح ناديهم بخروجهم على سبيل الإعارة بعد نهاية الموسم".