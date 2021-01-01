أخبار الأهلي اليوم | مستقبل رامي ربيعة، واتهام المريخ الخطير لسيمبا

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 20 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

رامي ربيعة يطلب حسم مستقبله مع الأهلي

قرر رامي ربيعة مدافع الأهلي عقد جلسة مع المدير الفني بيتسو موسيماني للحديث حول مستقبله مع الفريق وإمكانية الاعتماد عليه في الفترة المقبلة والموسم القادم.

وأوضحت صحيفة اليوم السابع أن ربيعة يرى نفسه خارج حسابات المدرب تمامًا، ولذا يرغب في حسم مستقبله للموسم القادم خاصة في ظل العروض التي تلقاها من أندية محلية وعربية مختلفة.

المريخ يتهم سيمبا بالتلاعب في نتائج كورونا ويدعم اتهامه بالمستندات

اتهم المريخ السوداني نادي سيمبا التنزاني بالتلاعب في نتائج المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتي أجريت للاعبي الفريقين قبل مباراتهما الأخيرة معًا في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت الفحوصات قد أظهرت إصابة 8 لاعبين من المريخ بفيروس كوفيد 19 لكن المريخ أوضح أنه يمتلك المستندات التي تؤكد عدم صحة تلك النتائج، موضحًا أن لاعبيه خضعوا لفحوصات جديدة أثبتت عدم إصابتهم بكورونا.

وأكد النادي الذي خسر مباراة الثلاثاء الماضي 3-0 أنه سيتوجه بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

المصادر المتابعة تؤكد أن ثبوت صحة شكوى المريخ قد تؤدي لقرارات تغير حسابات المجموعة تمامًا، والتي يتصدرها سيمبا حاليًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي.

كريم فؤاد يُعلق على أنباء توقيعه للأهلي

أكد كريم فؤاد نجم إنبي المعار له من النجوم حتى نهاية الموسم الجاري أنه لا يُفكر سوى بإتمام الموسم بشكل لائق مع فريقه الحالي، ومن ثم سيُحدد مستقبله ومكان تواجده في الموسم القادم.

جاء ذلك خلال تعليقه لقناة أون تايم سبورتس على أنباء توقيعه للنادي الأهلي، والتي انتشرت مؤخرًا في الإعلام المصري.

وقد أضاف "مازلت لاعبًا لفريق إنبي ومرتبط بعقد مع النجوم، الحديث عن الأهلي مؤجل للوقت المناسب. لا أفكر فيما يُقال حول مستقبلي وتركيزي حاليًا فقط مع إنهاء الموسم جيدًا مع إنبي وتحقيق طموحات الفريق".

الأهلي يُهنئ الرجاء المغربي بذكرى تأسيسه

هنأ النادي الأهلي نادي الرجاء المغربي بذكرى تأسيسه الـ72، والتي تُوافق اليوم السبت 20 مارس.

وقد نشرت حسابات الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا رسالة تهنئة جاء فيها "مجلس إدارة الأهلي يتقدم بخالص التهاني لنادي الرجاء المغربي الشقيق، بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ72، متمنيين لهم دوام التوفيق والازدهار".