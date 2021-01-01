أخبار الأهلي اليوم | هوساوي يعود وفلادان يُجبر على قرار جديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 17 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 17 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

هوساوي يعود

شارك معتز هوساوي؛ مدافع الأهلي، في مران الفريق الجماعي أمس الثلاثاء، بعدما اكتمل شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

مناخ جدة يجبر فلادان على قرار جديد

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن فلادان ميوليفيتش؛ المدير الفني للأهلي، قرر تأخير انطلاق المران اليومي للفريق ساعتين حتى حلول شهر رمضان، لينطلق في السابعة مساءً بدلًا من الخامسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يرجع لارتفاع درجة الحرارة في جدة مع اقتراب دخول فصل الصيف.

عدوى إسبانية بالمملكة .. أوجه التشابه بين الدوريين الإسباني والسعودي

موسم استثنائي بتاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يشهد منافسة شرسة بين الثلاثي الهلال والشباب والاتحاد على صدارة الترتيب، وهو ما يحدث بالتوازي في الدوري الإسباني الذي يشهد هو الآخر صراع على الصدارة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، فما هي أوجه التشابه بين التنافس بالدوريين؟ ( طالع التفاصيل )

حكاية سعودية | أغرب مكافأة من الممكن أن يحصل عليها لاعب كرة قدم!

عادةً معروف في عالم كرة القدم الهدايا التي تقدم للاعبين بشكل خاص، بخلاف مكافآت الأندية وما شابه، إما أن تكون سيارة أو فيلا أو شقة سكنية، وأحيانًا تخرج الهدايا عن المألوف وكما حدث مع الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، الذي تم إهدائه شبلًا، لكن هيبقى الأمر في حدود المعقول، لكن ما سنتحدث عنه في حكاية الليلة هو الأغرب. ( طالع التفاصيل )