أخبار الأهلي اليوم | مستقبل السومة .. وفتوحي يختار رقم قميصه

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 12 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الماضي.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 ...

72 و5 .. أرقام قابلة للتحطيم في الموسم الجديد من الدوري السعودي

ينطلق السبت القادم الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد شهد الموسم الماضي تحطيم أحد الأرقام التاريخية في البطولة وهو عدد نقاط الفرق المتوج.

إذ جمع الهلال 72 نقطة ليُحطم الرقم السابق الخاص بالنصر موسم 2018-2019 والبالغ 70 نقطة، ذلك الموسم قبل الماضي شهد تحطيم رقم حمزة إدريس الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد ... أسطورة الاتحاد كان قد سجل 34 هدفًا لكن عبد الرزاق حمدالله أحرز 35 هدفًا. (طالع التفاصيل)

عبد الإله مؤمنة يكشف تفاصيل خلاف الأهلي مع بلايلي وسوزا ودجانيني

عاش النادي الأهلي السعودي على صفيح ساخن خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدما فسخ الثلاثي جوزيف دي سوزا ويوسف بلايلي ودجانيني تافاريس عقودهم معه بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة.

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الرئيس عبد الإله مؤمنة أجرى حوارًا مطولًا مع الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج "الدوري مع وليد" وقد تحدث خلاله عن تفاصيل وكواليس خلاف الأهلي مع الثلاثي الأجنبي، مؤكدًا أن هناك فارقًا بين موقف دي سوزا من جهة والثنائي بلايلي ودجانيني من جهة أخرى. (طالع التفاصيل)

مستقبل السومة وعبد الغني، سالفيو والخلاف مع بن مشعل .. رئيس الأهلي يكشف الأسرار

نفى عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي السعودي وجود أي مفاوضات جدية مع الأرجنتيني إدواردو سالفيو جناح بوكا جونيورز، موضحًا أن اللاعب ارتبط بالنادي في وقت ما لكن لم يتطور الأمر لأكثر من ذلك.

الرئيس الذي حل ضيفًا على برنامج "الدوري مع وليد" مساء أمس أكد سعي ناديه للمنافسة الجادة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وتقديم أداء قوي في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا ، وكذلك الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستُستكمل خلال الأسابيع القليلة القادمة. (طالع التفاصيل)

حقيقة منع عبدالإله مؤمنة انضمام عسيري للهلال

كشف عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، عن حقيقة إجبار عبدالفتاح عسيري على رفض عرض الهلال والانضمام للنصر.

وقال مؤمنة في تصريحات تلفزيونية إنه لم يمنع اللاعب للانضمام للهلال وأن علاقته بالناديين جيدة، وأنه حاول الإبقاء على عسيري بأي طريقة ولكن اللاعب أصر على الرحيل.

تأجيل الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي حتى إشعار آخر

أعلن النادي الأهلي عن تأجيل الجمعية العمومية التي كان من المقرر انعقادها في 14 أكتوبر المقبل، دون توضيح أي أسباب لهذا التأجيل.

وأكد النادي الأهلي خلال بيانه الرسمي أن التأجيل حتى إشعار آخر بدلًا من إقامتها الشهر الجاري.

إدريس فتوحي يوقع عقوده مع الأهلي .. ويختار رقم قميصه

وقع إدريس فتوحي على عقود انتقاله إلى الأهلي، بشكل رسمي، استعدادًا للدفاع عن قميص الراقي في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختار فتوحي رقم 21 لقميصه مع الأهلي استعدادًا لانطلاقته الجديدة بعد ما قدم موسمًا رائعًا رفقة الحزم النسخة الماضية.