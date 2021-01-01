أخبار الأهلي اليوم | كهربا تحت المجهر .. والغائبون عن لقاء فيتا كلوب

أبرز أخبار الأهلي المصري اليوم 4 مارس 2021

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 4 مارس 2021.

أزمة عنيفة .. تفاصيل ما حدث بين محمود كهربا وبيتسو موسيماني

كشفت تقارير صحفية، عن الأزمة التي حدثت بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق النادي الأهلي، ومدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وتسببت في اتخاذ قرارًا بتغريمه وإيقافه من القلعة الحمراء.

الأهلي أعلن عن قرارًا بإيقاف محمود كهربا لمدة شهر، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه، بسبب عدم الالتزام، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي. " اقرأ التفاصيل "

صعوبة لحاق صلاح محسن بمواجهة الأهلي والإسماعيلي

أكدت تقارير صحفية، على أن صلاح محسن مهاجم فريق النادي الأهلي، قد لا يستطيع المشاركة في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، بسبب حاجته للعلاج لمدة 10 أيام على أقل تقدير.

وأشار موقع "يلا كورة" إلى أن هناك صعوبة حول لحاق صلاح محسن بمباراة الإسماعيلي، بعد إصابته في العضلة الأمامية.

الغائبون عن مواجهة الأهلي وفيتا كلوب

يدخل النادي الأهلي مباراته أمام فريق فيتا كلوب، وهو يعاني من العديد من الغيابات، والتي ستجعله يخوض المباراة منقوص العدد.

ويغيب عن المباراة محمود عبد المنعم كهربا بسبب قرار إيقافه من جانب مسؤولي الأهلي، بالإضافة إلى وليد سليمان وعلي معلول وصلاح محسن بسبب الإصابة.

الأهلي يضع كهربا تحت المجهر

قرر مسؤولو النادي الأهلي، وضع محمود عبد المنعم كهربا تحت الملاحظة خلال الفترة الحالية، من أجل تقييم موقفه من البقاء بالنادي أو تسويقه وعرضه للبيع لأحد الأندية التي تريد شراء عقده، بعد الأزمة التي حدثت بينه وبين مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي قرر وضع كهربا تحت الملاحظة، حيث سيستمر في حالة عودته إلى رشده وابتعاده عن افتعال الأزمات والالتزام بالمبادئ والقيم، وفي حالة حدوث عكس ذلك سيقوم الأهلي بعرضه للبيع.