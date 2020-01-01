أخبار الأهلي اليوم | أزمة خانقة وموقف الشباب من العويس

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 7 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 7 مايو 2020 ...

الكنعاني: هذا موقف العويس

تحدث كنعان الكنعاني عضو مجلس إدارة الشباب السعودي، اليوم الخميس، عن قضية محمد العويس وتعرض نادي الليوث للظلم. (طالع التفاصيل)

السومة أخيرًا وغياب الهلال والنصر .. من أكثر مهاجمي الدوري السعودي تأثيرًا بالدفاع؟

يحمل الدوري السعودي الكثير من الأرقام المهمة المكتوبة في تاريخه، ولكن خلال تقريرنا سنتحدث عن أدوار أخرى للمهاجمين خلال آخر 10 سنوات، من هم أكثر المهاجمين أصحاب التأثير الدفاعي بالدوري السعودي خلال آخر 10 سنوات؟ (طالع التفاصيل)

الأهلي في أزمة خانقة

أكدت صحيفة "الرياض" أن الأهلي يعاني من أزمة مالية خانقة، على إثر المستحقات المالية المتأخرة لعدد من لاعبيه.

وأشارت الصحيفة أن هناك سبعة لاعبين لهم دفعات متأخرة من مستحقاتهم هم: عبد الفتاح عسيري، مهند عسيري، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، سعيد المولد، ياسر المسيليم ومحمد العويس.

المزيد من الفرق

مفاضلة ثنائية على منصب الرئيس التنفيذي

يفاضل مجلس إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، خلال الفترة الحالية، بين اثنين، لخلافة أحمد نور؛ الرئيس التنفيذي المستقيل.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المجلس يفاضل بين فهد عيد، صاحب الخبرات الإداري والمالية الكبيرة والتي جمعها من عمله مع إدارات الراقي السابقة، وبين محمد القنب، الوجه الشاب ومن عمل في العلاقات العامة بالنادي.