أخبار الأهلي اليوم | كيال يشيد بـ"السومة".. وبلعمري يكشف مصيره

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 6 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 6 مايو 2020 ...

جداليات سعودية .. هل سيظل الصراع قائمًا على لقب "الزعيم"؟

تستمر حالة الجدل في الكرة السعودية، في الكثير من الاتجاهات، خاصًة الألقاب الذي يأخذها الأندية على حسب الإنجازات التي يحققونها.

لقب الزعيم، من الأحق بين أندية الدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي، للحصول على هذا اللقب لما حققوه من بطولات وإنجازات؟ (طالع التفاصيل)

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الكشف عن التشكيل الأفضل بالدوري السعودي في "فيفا 20"

كشفت شركة «EA» لتطوير الألعاب الإلكترونية تشكيلة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020 عبر لعبتها الشهيرة «فيفا 20».

وجاء هذا التشكيل بحسب تقييم كل لاعب والأرقام التي يمتلكها في النسخة الأخيرة من اللعبة، حيث يتوفر الدوري السعودي بشكل كامل.(طالع التفاصيل)

بلعمري يكشف مصيره مع الشباب.. ويصدم الأهلي

كشف الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب موقفه من استمراره مع الليوث من عدمه خلال الفترة المقبلة بعد أنباء رحيله.

أشارت تقارير مؤخرًا خلال الفترة الأخيرة إلى مفاوضات بين الأهلي وبلعمري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بلعمري في تصريحات عبر حسابه على "انستجرام": "لسه عندي عقد، ولن استغل حب جماهير الشباب له ليستمد قوته منه".

طارق كيال: عمر السومة واقعي في التعامل داخل الأهلي

قال طارق كيال نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عمر السومة من اللاعبين الأجانب الملتزمين.

وأضاف كيال في تصريحات تلفزيونية: "بحكم وجودي في الأهلي أعتقد عمر السومة واقعي في تعامله مع الأمور دائمًا داخل النادي".