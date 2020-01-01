أخبار الأهلي اليوم | قضية المولد وعلاقة السومة برونالدو

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 20 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 20 مايو 2020 ...

الأهلي: ليس لدينا علاقة بأزمة المولد.. قضية بين الاتحاد واللاعب

أكد مصدر خاص في إدارة النادي الأهلي للصحيفة أن مطالبات نادي الاتحاد المالية للاعب سعيد المولد «أمر شخصي» وليست للأهلي علاقة به، لا من قريب أو بعيد.(طالع التفاصيل)

Call of Duty: Warzone | حمد الله يتفوق على السومة وجوميز كأقرب شخصية لأليكس

تمكّن هدّاف النصر السعودي "عبد الرزاق حمد الله" من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل معرفة لاعب الدوري السعودي الممتاز الأقرب لشخصية أليكس (إيكو 3ـ1)، وذلك بعد صراع محتدم مع اثنين من أبرز نجوم الدوري "بافيتيمبي جوميز" و"عمر السومة".(طالع التفاصيل)

مبابي والسومة ومهاجم الأهلي.. أبرز من شُبِهوا برونالدو منذ ظهوره

كريستيانو رونالدو يعتبره الكثيرون من الأفضل في تاريخ كرة القدم بشكل عام، البعض تم وضعه في مقارنة معه سواء من ناحية الشكل أو المضمون والمستوى في الملعب، معظمهم لم ينجح حتى في الاقتراب حتى مما حققه البرتغالي، والآخر ربما يمتلك الفرصة، نستعرض أبرزهم ..(طالع التفاصيل)

الشمراني وكريري والسهلاوي ورحالو الدوري السعودي

الدوري السعودي شهد على مر تاريخه الكثير من انتقالات اللاعبين بين أكثر من نادٍ، حيث أن بعضهم حمل قمصان 4 أندية أو أكثر. خلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز اللاعبين السعوديين الذين مثلوا 4 أندية محلية أو أكثر خلال مسيرتهم، حيث هناك الكثير من اللاعبين الذين تواجدوا ضمن أكثر من فريق من كبار الدوري السعودي(طالع التفاصيل)

