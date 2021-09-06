أخبار الأهلي اليوم | قرار غريب بشأن فيسا، وتطور في إصابة السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 6 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 6 سبتمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

قرار غريب للأهلي بشأن فيسا

كشفت مصادر صحفية عن اتخاذ إدارة النادي الأهلي وبالتسيق مع المدير الفني بيسنيك هاسي قرارًا بالتخلي عن لاعب الوسط ليوبومير فيسا رغم غلق سوق الانتقالات الصيفي واستحالة تعويضه بلاعب أجنبي آخر حاليًا.

صحيفة عكاظ أوضحت أن الأهلي قرر إكمال الموسم حتى انتقالات يناير بـ6 لاعبين أجانب وفسخ عقده فيسا بالتراضي لعدم اقتناع الجهاز الفني به، وسيتم الاعتماد على لاعبي الفريق الشباب في الوسط حتى فتح باب الانتقالات الشتوية للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

تفاؤل كبير بلحاق السومة بمواجهة التعاون

أفادت المصادر الصحفية أن عمر السومة مهاجم الأهلي أظهر تجاوبًا كبيرًا مع برنامجه العلاجي الذي دخل مرحلته النهائية مؤخرًا للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بعد دقائق قليلة من انطلاق مباراة الفريق أمام الحزم في ثاني جولات الدوري السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياض السعودية أن السومة سيخضع غدًا الثلاثاء لفحص طبي على موضع إصابته للاطمئنان على حالته والدخول في برنامج تأهيلي لمدة يومين قبل العودة للانخراط في التدريبات الجماعية.

مشاركة السومة أمام التعاون يوم الأحد القادم كانت محل شك كبير، لكن تحسن حالة اللاعب في الساعات الأخيرة زادت من التفاؤل حول إمكانية لحاقه باللقاء.

شاهد ملخص مباراة الأهلي الودية أمام ضمك

خاض الأهلي مباراة ودية يوم السبت الماضي أمام ضمك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري السعودي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ونشر حساب الأهلي الرسمي على تويتر ملخص فيديو للمباراة التي انتهت بانتصار الفريق الجداوي بهدف نظيف.

"الأهلي مطالب بفرض هيبته على اتحاد الكرة، مثل الهلال والنصر"

تصريح قوي من أحد إعلاميي الأهلي يُعبر عن جماهير الفريق. التفاصيل هنا

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