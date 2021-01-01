أخبار الأهلي اليوم | موقف محمد شريف وأيمن أشرف من الإصابة و"نحن لا نبحث عن أعذار"

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 16 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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البطل يفرض كلمته .. عرض قوي وانتصار كبير للأهلي في الكونغو

عاد الأهلي من الكونغو بثلاث نقاط مهمة للغاية وجرعة كبيرة من الثقة بعد انتصاره على مستضيفه فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وقد قدم الفريق عرضًا مقنعًا خاصة في الشوط الأول. ( طالع التفاصيل )

ما هي حظوظ تأهل الأهلي للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا؟

تعرف على حظوظ المارد الأحمر للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كمتصدر لمجموعته. ( طالع التفاصيل )

وائل جمعة: اللوم على لاعبي الأهلي وليس موسيماني

يرى وائل جمعة؛ مدافع الأهلي المصري الأسبق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني الحالي للشياطين الحمر، لا يمكن اللوم عليه حاليًا في أي إخفاق يمر به الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين هم من لا يساعدونه. ( طالع التفاصيل )

موقف محمد شريف وأيمن أشرف

أكد أحمد أبو عبلة؛ طبيب الأهلي، أن محمد شريف؛ مهاجم الفريق، سليم ولم يتعرض للإصابة خلال مواجهة فيتا كلوب.

وأوضح الطبيب أن الجهاز الفني قرر إراحته بين شوطي المباراة، لشعوره بإجهاد خفيف في السمانة.

وأشار أبو عبلة أن خروج المدافع أيمن أشرف بالشوط الثاني، جاء لتجنب تفاقم إصابته بعدما اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة.

راحة 5 أيام

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة في الأهلي، منح لاعبيه راحة لمدة خمسة أيام، على أن يعود الفريق للتدريبات في 23 من مارس الجاري.

موسيماني: الأهلي لا يبحث عن أعذار

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، أنه كان واثقًا من تحقيق الفوز أمام فيتا كلوب الكونغولي، رغم الظروف الصعبة.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة بحسب ما نشر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء: " دمنا مباراة جيدة اليوم، ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء. الأهلي فرض شخصيته وأسلوبه على المباراة منذ بدايتها، و كنت واثقًا من الفوز، لأن الأهلي يضم لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والقدرات العالية، التي تمكنهم من التغلب على أية صعوبات، لا أقول ذلك لأننا فزنا اليوم بثلاثة أهداف خارج ملعبنا، بل قلت ذلك بعد مباراة الجولة الثالثة التي تعادلنا فيها بهدفين لمثلهما في القاهرة".

وأضاف: " الأهلي يمتلك جيلًا رائعًا من اللاعبين، نجحوا في التتويج بثلاث بطولات الموسم الماضي، فضلًا عن التتويج ببرونزية مونديال الأندية الأخير".

واختتم: " واجهنا ظروفًا صعبة في الكونغو، من درجة حرارة عالية ورطوبة مرتفعة وملعب من نجيل صناعي، لكننا في الأهلي لا نبحث عن الأعذار. نلعب دائما للفوز دون النظر لمثل هذه الأمور، لذلك دخلنا مباراة فيتا كلوب بدافع الفوز فقط، وهو ما تحقق في النهاية بفضل عزيمة اللاعبين وإصرارهم على الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث".

أبو تريكة وأوباميانج وإيكاردي بسبب زوجته .. أبرز المُعاقبين لأسباب تأديبية

فتح المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج ملفًا حول أبرز اللاعبين الذين تم استبعادهم وتوقيع عقوبات عليهم لأسباب تأديبية في الآونة الأخيرة، منهم شيكابالا ومحمد أبو تريكة وماورو إيكاردي. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المريخ والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضدالمريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟ ( طالع التفاصيل )

فيجو يتحدث عن شعبية الأهلي .. وذكرياته مع مانويل جوزيه

تحدث البرتغالي لويس فيجو لاعب ريال مدريد الأسبق، عن شعبية النادي الأهلي ومواجهته خلال العقد الماضي في اللقاء الودي الذي فاز به الأحمر. ( طالع التفاصيل )