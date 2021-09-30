نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 30 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 30 سبتمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

فيديو | سباب واعتداءات واشتباكات .. أبرز مشاجرات ديربيات السعودية

دائمًا ما تشهد مباريات الديربي بالمملكة العربية السعودية، سواء "ديربي الرياض" أو "ديربي جدة" الكثير من الأحداث الساخنة، نظرًا لقوة وشراسة المنافسة بين جميع الفرق على تحقيق الإنجازات والبطولات.

ونستعرض فيما يلي، أبرز المضاربات والاشتباكات في مباريات الكبار في الدوري السعودي .. " اقرأ التفاصيل "

نفاد تذاكر ديربي جدة في وقت قياسي

أكدت تقارير صحفية، على أن تذاكر ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، نفدت بعد 20 دقيقة فقط من طرحها، وهو إقبال تاريخي غير مسبوق، من حيث سرعة سحب التذاكر.

وتم بيع جميع التذاكر، سواء الموحدة بـ100 و 300 ريال للواجهة، و 750 للمنصة الفضية و 1500 ريال للمنصة الذهبية، ومن المتوقع أن يشهد ملعب المباراة أعدادًا كبيرة.

هاسي في اختبار صعب وفرصة أخيرة

أكدت صحيفة "الوطن" السعودية، على أن المدرب الألباني بيسنيك هاسي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، سيكون أمامه اختبارًا صعبًا مع فريقه، خلال مواجهة ديربي جدة أمام الاتحاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة خسارة الأهلي أمام الاتحاد، سيكون هاسي هو أول المغادرين عن صفوف نادي خلال الموسم الحالي، خاصة وأن الفريق لم يحقق أي انتصار هذا الموسم.

الأهلي يقترب من ضم لاعب سامبدوريا الإيطالي

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي يفاوض جاستون راميريز لاعب سامبدوريا السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت التقارير أن اللاعب يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الأهلي، والذي قدم له عرضًا مغريًا، ليوافق اللاعب عليه، ولكنه لم يتخذ قراره النهائي، وفي حال إتمام الصفقة سيتم التعاقد مع راميريز بشكل حر، لأنه لا يرتبط بأي فريق حاليًا.