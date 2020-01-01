أخبار الأهلي اليوم | فايلر يكشف سبب سفره .. واجتماع مع الخطيب لحسم مصيره

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 23 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 ..

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الشناوي يُواصل تألقه في ثلاثية الأهلي ضد أف سي مصر

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات مجددًا في الدوري المصري بانتصاره على أف سي مصر في استاد الأهلي وي السلام بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الـ29 في مباراة تألق خلالها حارس مرماه محمد الشناوي.(طالع التفاصيل)

فايلر: لا أحب أن أكون جزء من الشائعات .. ومن حقي الاطمئنان على أسرتي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على حقه بالسفر إلى بلاده من أجل الاطمئنان على عائلته بعد طول فترة غيابه عنهم بسبب فيروس كورونا.

وقال فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نادي مصر: "لا أحب أن أكون جزء من الشائعات، ولن أتطرق في الحديث عن عقدي مع الأهلي وفي أي أمور خاصة بيني وبين النادي".

اجتماع بين الخطيب وفايلر من أجل حسم مصير السويسري

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق اليوم أو صباح الغد، من أجل حسم مصير المدرب مع الأحمر.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن فايلر يجد الكثير من المشاكل الأسرية بسبب تواجده في القاهرة، ومن المحتمل رحيله نهاية الشهر الجاري، وتحاول إدارة الأهلي من الإبقاء عليه حتى الانتهاء من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا.

ماكليش : رفضت تدريب الأهلي والزمالك من قبل

أكد أليكس ماكليش المدير الفني للمنتخب الأسكتلندي عن رفضه تدريب الأهلي والزمالك بعد تلقي وكيله مفاوضات بإمكانية تولي القيادة الفنية في أوقاتًا سابقة.

وقال ماكليش في تصريحات صحفية: "بقيت مع الزمالك فترة قصيرة، واستمتعت حقًا، ولكن النادي كان يسعى للحفاظ على القيم السوقية للاعبين".