أخبار الأهلي اليوم | فايلر يستقر على أول تدعيم .. وكابوس الحضري

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 إبريل

الحديث عن سوق الانتقالات وأزمة أحمد فتحي مازال يتصدر أخبار الأهلي المصري .

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

المزيد من الفرق

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 11 إبريل 2020 ..

الحضري يكشف عن أسوأ مبارياته مع الأهلي

الحارس المخضرم، عصام الحضري حل ضيفًا على البرنامج الترفيهي "أبلة فاهيتا" وقال عن تصريحاته السابقة "لم ألعب للزمالك سوى أربعة أشهر وكنت غير موفق بها أبدًا، لم أقصد الإساءة للنادي أو جماهيره".

أضاف "رغبتي محو تلك الفترة من تاريخي لا تُقلل أبدًا من تاريخ الزمالك الزاخر بالبطولات، بجانب أن النادي استفاد جيدًا ماليًا مني بعد بيعي إلى المريخ السوداني مقابل مليون دولار".

وسُئل الحضري عن أسوأ مباراة له طوال تاريخه، فاختار مباراتين، واحدة مع النادي الأهلي والأخرى مع منتخب مصر.

إذ قال "مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007 أمام النجم الساحلي هي الأسوأ لي مع الأهلي وقد خسرناها 3-1، فيما مواجهة الجزائر التي خسرناها بهدف نظيف في أم درمان ضمن تصفيات كأس العالم 2010 كانت الأسوأ مع المنتخب المصري".

لاعب الزمالك السابق: لا أمانع اللعب للأهلي

أكد حسني فتحي، الظهير الأيمن لفريق مصر المقاصة، ولاعب الزمالك السابق، على أنه لا يمانع اللعب للنادي الأهلي، حال توفر عرضًا له مستقبلًا.

حسني فتحي كان لاعبًا في صفوف المقاصة موسم 2016-2017 قبل العودة مجددًا إلى نادي مصر المقاصة الموسم التالي.

وقال فتحي خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا أشجع الزمالك وأيضًا عائلتي، ولكن كل الأمور واردة في كرة القدم، ولا أمانع في اللعب للأهلي لو توفر عرض مناسب".

وتابع: "إذا توفر عرضين من الأهلي والزمالك، بالطبع سأختار الزمالك دون تردد، والفريق الأبيض أكبر من حمدي النقاز، لأن طريقة رحيله كانت غير جيدة إطلاقًا.

الأهلي يحدد لاعبان لتدعيم الدفاع في الصيف

بدأ النادي الأهلي، في التواصل مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، من أجل تحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الأهلي استقر على تدعيم مركز المدافع، بلاعب من الثنائي أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي، أو أسامة جلال مدافع إنبي.

ورفض فايلر جميع الخيارات المعروضة من جانب وكلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية، حيث تم الاستقرار على حجازي وجلال من أجل الاستقرار على لاعب واحد فقط.

قرار جديد من الكاف بشأن مستقبل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

أعلن الكاف تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي البطولتين القاريتين حتى إشعار آخر بسبب أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم حاليًا. التفاصيل هنا

هاني رمزي: عودة أحمد فتحي عن قراره صعبة

قال هاني رمزي مدافع الأهلي السابق أن تراجع أحمد فتحي عن قراره عدم تجديد عقده مع الفريق يبدو صعبًا، موضحًا أنه يمتلك كامل الحق في اللعب لنادي الزمالك كون الاحتراف يُسيطر على كرة القدم حاليًا.

فتحي كان قد رفض تجديد عقده مع الأهلي بعدما وصله عرضًا مغريًا ماليًا من بيراميدز، لكن الأخير يبدو أنه تراجع عن إتمام الصفقة بعد العودة لمديره الفني.

لاعب مصر المقاصة: مروان محسن مظلوم

قال حسني فتحي لاعب مصر المقاصة أن مروان محسن أحد أفضل ثلاثة مهاجمين في الدوري المصري، بجانب مصطفى محمد وباسم مرسي.

لاعب الزمالك السابق أكد أن مروان مظلوم ولا يستحق كل تلك الانتقادات الموجهة له، مضيفًا لقناة أون تايم سبورت "المهاجم يقوم أحيانًا بأدوار تكتيكية مختلفة لا يكون أهمها إحراز الأهداف، وهو ما حدث سابقًا مع عماد متعب".

الانتاج الحربي ينفي مفاوضات الأهلي مع حارس مرماه

قال خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي أن ناديه لم يتلق أي اتصالات من جانب الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى الفريق عامر عامر، كما نفى وجود أي مفاوضات مع اللاعب.