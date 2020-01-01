أخبار الأهلي اليوم | فايلر يحسم موقف أزارو وتسوبيل يرد على حسام حسن

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 أبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات ومستقبل نجوم الفريق يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم الخميس.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 16 أبريل 2020 ..

تسوبيل: ليس السبب في رحيل حسام وإبراهيم عن الأهلي

أكدت راينر تسوبيل المدير الفني الألماني الأسبق للأهلي، أنه لم يكن السبب في رحيل حسام حسن وأخيه إبراهيم عن الفريق في بداية الألفية الجديدة.

وأكد تسوبيل في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "ما قاله حسام حسن ليس الحقيقة بشكل كامل، هو وقتها أرد الاحتراف في تركيا للحصول على عرض أفضل وقمنا بضم علاء إبراهيم".

كينو: إذا تلقيت عرض من الأهلي سأوافق

أكد البرازيلي كينو لاعب الجزيرة الإماراتي، على ترحيبه باللعب للأهلي في حالة تلقيه عرضًا من النادي الأحمر خلال المواسم المقبلة.

وقال كينو في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "إذا تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك، سأختار الأهلي بكل تأكيد، فريق كبير يمتلك قدرات هائلة".

الأهلي يبلغ وليد أزارو برفض فايلر عودته للفريق

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد انتهاء الإعارة.

وأشارت التقارير أن فايلر رفض عودة أزارو لأن طريقة لعبه لا تناسب الفريق، وأعطى المدرب الحرية لإدارة الأهلي بإبلاغ اللاعب بأن يبحث عن عرض.

طارق العشري يوضح موقف رحيل كريم العراقي للقطبين

أوضح طارق العشري المدير الفني للمصري البورسعيدي، أنه من الصعب رحيل كريم العراقي ظهير أيمن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة للأهلي أو الزمالك.

وأعاد المدير الفني للفريق البورسعيدي السبب في عدم التفريط في العراقي، إلى أزمة القيد الذي يواجهها المصري خلال الفترة الحالية بسبب العقوبات.