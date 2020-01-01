أخبار الأهلي اليوم | بديل رمضان صبحي وميدو يرفض منح اللقب للمتصدر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 17 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 ..

الأهلي والزمالك حاولا التعاقد مع الكرتي

قال بول بوت المدير الرياضي لنادي الوداد المغربي السابق، إنه أتيحت فرصة لوليد الكرتي لاعب الوداد للانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، مؤكدًا أن الوداد في حاجة للاعب ومن الصعب أن يرحل عن الفريق المغربي.

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وعن توقعه للفائز بدوري أبطال أفريقيا قال بوت: الأربعة المتواجدين متميزين جدًا، وصعب تحديد من سيتوج باللقب وجميعهم قريبين من المستوى.

طاهر محمد طاهر بديل رمضان صبحي

يواصل مسؤولو النادي الأهلي، محاولاتهم لتوفير بديل رمضان صبحي، لاعب فريق هدرسفيلد الإنجليزي، والذي تنتهي إعارته في القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وترى لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب هو أفضل بديل لتعويض غياب رمضان.

اتجاه لإعارة كرين نيدفيد ومحمد محمود

كشفت تقارير مُقربة من النادي الأهلي، أن هناك اتجاهًا داخل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر، لإعارة الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود لمدة 6 أشهر عقب تعافيهم من الإصابة التي ضربتهم خلال الفترة الأخيرة.

ميدو يرفض فكرة منح الأهلي لقب الدوري

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومصر للمقاصة، إن إنشاء رابطة الأندية أمر ضروري لافتًا إلى أن قرار عودة الدوري ليس قرارًا حكوميًا.

وقال "ليس من حق رؤساء الأندية الموافقة على منح لقب الدوري للأهلي، هذا ليس قراركم، هناك لائحة لابد أن تطبق، إذا كنت تستهين بحق نفسك وناديك فالجماهير لن تستهين".