أخبار الأهلي اليوم | مناقشة عرض طاهر وغضب ضد عاشور

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 22 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 22 يونيو 2020 ..

الأهلي يناقش المقاولون العرب حول صفقة طاهر محمد طاهر

مازالت المناقشات بين الأهلي والمقاولون العرب، حول التعاقد مع طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل مستمرة، بعدما طلب النادي مبلغ 40 مليون جنيه، للاستغناء عن اللاعب للقلعة الحمراء.

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الأهلي تفاجئ بالمبلغ المطلوب، وهو ما دفع للتراجع عن قرار الشراء، وطلب التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بنية البيع، إذا ما تفوق اللاعب مع المارد الأحمر.

رفض الأهلي لمبلغ 40 مليون جنيه، جاء لأنه لا يتناسب مع الأسعار الحالية في سوق انتقالات اللاعبين مع انتشار وباء كورونا، الذي تسبب في تجمد النشاط الرياضي في العالم.

حسام عاشور يثير غضب الأهلاوية برسالة غامضة

أثار حسام عاشور؛ لاعب وسط الأهلي المصري، غضب كبير وسط جمهور القلعة الحمراء، برسالة غير واضحة نشرها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

لاعب المارد الأحمر دخل في خلافات كبيرة مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، خلال الفترة الماضية، بعدما قررت الاستغناء عن خدماته في نهاية الموسم الجاري، ووضعت أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال. " اقرأ التفاصيل "

رسميًا .. الأهلي: علاقتنا بحسام عاشور انتهت

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بشكل رسمي، اليوم الإثنين، انتهاء علاقة النادي بحسام عاشور؛ قائد الفريق، متوجهين له بالشكر.

لاعب المارد الأحمر دخل في خلافات كبيرة مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، خلال الفترة الماضية، بعدما قررت الاستغناء عن خدماته في نهاية الموسم الجاري، ووضعت أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال. " اقرأ التفاصيل "

مرتضى منصور: صفقات الزمالك انتهت، ولسنا مثل الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قُرب الإعلان عن تجديد عقد لاعب الفريق حازم إمام، مستغلًا الأمر ليتحدث عن تخلي الأهلي عن حسام عاشور بعد مسيرة استمرت لـ16 عامًا.

رئيس النادي الأبيض تحدث في مداخلة هاتفية معتادة على قناة الزمالك الرسمية عن فريق الكرة مؤكدًا أن صفقات دعمه للموسم الجديد حسمت وانتهت بالفعل، مضيفًا "هناك صفقات جديدة وقد حسمت بالفعل، سيتم الإعلان عنها قريبًا". " اقرأ التفاصيل "