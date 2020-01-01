أخبار الأهلي اليوم | عودة حمدي فتحي وانقلاب في مستقبل أزارو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 6 يوليو 2020 ..

حمدي فتحي يُشارك في مران الأهلي الجماعي

شارك حمدي فتحي نجم وسط الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه لأول مرة صباح اليوم منذ ثمانية أشهر تقريبًا، إذ كان قد تعرض لإصابة خلال تواجده مع منتخب مصر استعدادًا لمواجهة كينيا وجزء القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021، وقد خضع بسببها لجراحة في غضروف الركبة.

انقلاب في موقف أزارو ومستقبله في الأهلي

أفادت مصادر صحفية مصرية أن موقف وليد أزارو من البقاء أو الرحيل عن النادي الأهلي قد يتغير تمامًا خلال الساعات القليلة القادمة، ذلك بعدما نجح الرئيس محمود الخطيب في إقناع المدير الفني رينيه فايلر بمنح المهاجم المغربي فرصة أخرى.

المزيد من الفرق

ويعود ذلك لاقتناع إدارة الأهلي ولجنة التخطيط بمستوى أزارو وقدرته على الإضافة للفريق وتفضيل استمراره على المغامرة بضم مهاجم جديد قد لا ينسجم مع الفريق وكرة القدم المصرية.

وقد شهدت الأيام الأخيرة عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بعدما كان خارج حسابات المدرب السويسري، وقيل أيضًا أن الخطيب خلف هذا القرار، كما أنه طلب من فايلر منح الفرصة لجيرالدو كذلك.

سيف زاهر: الأهلي حسم صفقتين قويتين

قال الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس أن النادي الأهلي نجح في حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة الماضية، وأشار إلى أن الإعلان عنهم سيكون خلال الأيام القادمة.

غياب رمضان وإكرامي عن مران الأهلي صباح اليوم

أدى الأهلي مرانه الصباحي اليوم الإثنين وسط غياب الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي، إذ اكتفى اللاعبان بأداء تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية.

وقد بدأ التدريب الجماعي بمحاضرة فنية من ديفيد سيزا المدرب المساعد ومن ثم أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية وأخيرًا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات أدوا "تقسيمة" قوية.

وقد واصل محمد محمود تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة والانخراط في التدريبات الجماعية.

الأهلي يرصد 75 مليون جنيه مصري لضم طاهر ورمضان

أفادت مصادر صحفية مصرية أن إدارة النادي الأهلي رصدت 75 مليون جنيه مصري للتعاقد مع الثنائي رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي وطاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب.