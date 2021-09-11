أخبار الأهلي اليوم | غائب واحد عن مواجهة التعاون، واحتراف هوساوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 11 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 11 سبتمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

احتراف هوساوي في شاتورو الفرنسي

أعلن نادي شاتورو الناشط في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي انضمام النجم السعودي المعتزل أسامة هوساوي لجهازه الفني الذي يقوده الإيطالي ماركو سيميوني.

المدافع السعودي سبق أن لعب للأهلي خلال الفترة من 2012 حتى 2016 وحقق معه الثنائية المحلية موسم 2015-2016.

هوساوي سبق أن خاض تجربة احترافية مع أندرلخت البلجيكي وهو لاعب، واليوم يُكرر تجربة الاحتراف من جديد وهو مدرب.

الأهلي يصل القسيم دون السومة

وصلت بعثة النادي الأهلي منطقة القصيم في السعودية اليوم السبت استعدادًا لمواجهة التعاون يوم غدٍ ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

المهاجم السوري عمر السومة لم يُسافر مع الفريق لعدم تعافيه بعد من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الحزم في الجولة الثانية، ومن المرجح أن يكون جاهزًا للمباراة القادمة.

أليوسكي جاهز لمواجهة التعاون، وتحديد بديل السومة

سافر الظهير الأيسر إزجان أليوسكي مع بعثة النادي الأهلي إلى القصيم لمواجهة التعاون في الدوري السعودي يوم غدٍ الأحد بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التدريبات مؤخرًا.

ولم يُحدد بعد موقف اللاعب المقدوني من اللعب أساسيًا في المباراة أو التواجد على مقاعد البدلاء.

ومن جانب آخر، ازدادت فرص محمد مجرشي كثيرًا في تعويض عمر السومة وقيادة الهجوم الأهلاوي بعدما فعل ذلك أمام ضمك في المباراة السابقة.

سباق أجمل أهداف الدوري السعودي | النصر يُسيطر، وهدف واحد للهلال

غياب أهلاوي عن قائمة أجمل أهداف الدوري السعودي للموسم الجاري. التفاصيل هنا

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