أخبار الأهلي اليوم | إنبي يطالب بمد إعارة مهاجم الأحمر ومجدي عبد الغني ينتقد صفقة طاهر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 8 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 ..

سعد سمير: 11 عام أهلي شرف كبير لي

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أعرب سعد سمير؛ مدافع الأهلي، عن سعادته بتجديد تعاقده مع الشياطين الحمر لمدة ثلاث سنوات المقبلة، مؤكدًا أن تواجده داخل جدران القلعة الحمراء شرف كبير له.

وكتب سمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أول مباراة رسمية لي مع النادي الأهلي كانت عام 2009، ارتداء قميص النادي الأهلي على مداء 11 عاما شرف كبير لي".

وأضاف: "سعيد من حظي به ومحظوظ بالتواجد في صفوف هذا الكيان الكبير، وأتشرف بكوني أحد أبناء هذا الكيان العظيم، سعيد بتجديد تعاقدي مع النادي الأهلي لثلاث سنوات أخرى، أتمنى فيها حصد المزيد من البطولات".

إنبي يطالب باستمرار مهاجم الأهلي

أكد زكريا السيد؛ رئيس نادي إنبي، رغبة ناديه في استمرار محمد شريف؛ مهاجم الفريق المعار من الأهلي، والذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وقال السيد، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو": "شريف قدم أداءً رائعًا مع إنبي، واستعاد مستواه بشكل كبير، لذلك نحن نرغب في الإبقاء عليه لموسم آخر، إذا لم يكن الأهلي في حاجة له، خاصةً وأن الأحمر على وشك ضم طاهر محمد طاهر؛ لاعب المقاولون".

فايلر يظهر في المران

شهد مران الأهلي الصباحي اليوم الأربعاء، حضور المدير الفني السويسري رينيه فايلر، الذي عاد مؤخرًا من سويسرا.

ومن المقرر أن يقود فايلر المران بعد إجرائه للفحوصات الطبية خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وفي الإطار نفسه، شهد المران مشاركة محمد محمود في التدريبات الجماعية لأول مرة، بعدما اكتمل شفائه من إصابة قطع في الرباط الصليبي، وكذلك عاد حارس المرمى شريف إكرامي، بينما غاب أحمد الشيخ، لمعاناته من كدمة في الظهر.

مجدي عبد الغني: لا يمكن مقارنة طاهر برمضان صبحي

يرفض مجدي عبد الغني؛ نجم الأهلي الأسبق، المقارنة بين رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي، وطاهر محمد طاهر؛ لاعب المقاولون وصفقة المارد الأحمر المحتملة.

وقال عبد الغني: "طاهر ليس بنفس مستوى رمضان، فالأخير وصل لمتوى عالٍ للغاية مع الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، لكن لسوء الحظ توقف النشاط، فمن الصعب المقارنة بينهما".

وأضاف: "بخلاف هذا فإن دفع 25 مليون جنيه في طاهر كثير للغاية، لا يمكن إنكار أنه لاعب جيد، لكن من الممكن أن يوفق ومن الممكن لا، خاصةً والأهلي به أكثر من لاعب بمركزه".