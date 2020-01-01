أخبار الأهلي اليوم | عودة فايلر وهل يتم تأجيل مباراة القمة؟

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 6 يوليو 2020 ..

اتحاد الكرة يُقدم كرة موحدة للدوري المصري وقرار جديد بشأن الحكام

عقدت اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا أعلنت خلاله عن الكرة الموحدة الجديدة لبطولة الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

الجنايني يجيب .. هل تم تأجيل قمة الجولة الـ21؟ وكيف سيُكرم صلاح؟

أكد عمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة لا تزال أمامها الكثير من الأهداف خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالكرة المصرية، مشيرًا إلى عدم تحديد موعد نهاية الموسم الجاري بعد.(طالع التفاصيل)

وصول فايلر إلى القاهرة

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن وصول السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي إلى القاهرة منذ قليل، لقيادة تدريبات الفريق.

المزيد من الفرق

وعاد فايلر بعد فترة إجازة في بلاده خلال توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

المقاولون يؤكد: لم نطلب ضم لاعبين من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد طاهر

كشف محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي بشأن طاهر محمد طاهر.

ويرغب الأهلي في ضم طاهر محمد طاهر، وأكد فتحي أنه لم يطلب ضم أي لاعب من الأهلي ضمن صفقة اللاعب.

حمدي فتحي يُشارك في مران الأهلي الجماعي

شارك حمدي فتحي نجم وسط الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه لأول مرة صباح اليوم منذ ثمانية أشهر تقريبًا، إذ كان قد تعرض لإصابة خلال تواجده مع منتخب مصر استعدادًا لمواجهة كينيا وجزء القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021، وقد خضع بسببها لجراحة في غضروف الركبة.

انقلاب في موقف أزارو ومستقبله في الأهلي

أفادت مصادر صحفية مصرية أن موقف وليد أزارو من البقاء أو الرحيل عن النادي الأهلي قد يتغير تمامًا خلال الساعات القليلة القادمة، ذلك بعدما نجح الرئيس محمود الخطيب في إقناع المدير الفني رينيه فايلر بمنح المهاجم المغربي فرصة أخرى.

ويعود ذلك لاقتناع إدارة الأهلي ولجنة التخطيط بمستوى أزارو وقدرته على الإضافة للفريق وتفضيل استمراره على المغامرة بضم مهاجم جديد قد لا ينسجم مع الفريق وكرة القدم المصرية.

وقد شهدت الأيام الأخيرة عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بعدما كان خارج حسابات المدرب السويسري، وقيل أيضًا أن الخطيب خلف هذا القرار، كما أنه طلب من فايلر منح الفرصة لجيرالدو كذلك.

سيف زاهر: الأهلي حسم صفقتين قويتين

قال الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس أن النادي الأهلي نجح في حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة الماضية، وأشار إلى أن الإعلان عنهم سيكون خلال الأيام القادمة.

غياب رمضان وإكرامي عن مران الأهلي صباح اليوم

أدى الأهلي مرانه الصباحي اليوم الإثنين وسط غياب الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي، إذ اكتفى اللاعبان بأداء تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية.

وقد بدأ التدريب الجماعي بمحاضرة فنية من ديفيد سيزا المدرب المساعد ومن ثم أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية وأخيرًا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات أدوا "تقسيمة" قوية.

وقد واصل محمد محمود تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة والانخراط في التدريبات الجماعية.

الأهلي يرصد 75 مليون جنيه مصري لضم طاهر ورمضان

أفادت مصادر صحفية مصرية أن إدارة النادي الأهلي رصدت 75 مليون جنيه مصري للتعاقد مع الثنائي رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي وطاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب.