أخبار الأهلي اليوم | عودة المقهوي وفحوصات طبية قبل التدريبات

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 22 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 22 يونيو 2020 ...

بعد تلقيه عرضين من الأهلي والاتحاد .. أحمد حجازي يحسم موقفه

كشف تامر النحاس، وكيل أعمال المصري أحمد حجازي، مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومنتخب بلاده، عن موقف لاعبه من العروض التي تقدمت إليه مؤخرًا.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن حجازي تلقى عروضًا من ناديي الاتحاد والأهلي بالسعودية، بالإضافة إلى بعض العروض التركية، للحصول على خدماته. " اقرأ التفاصيل "

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رئيس الأهلي للاعبيه: ثقتي بكم لا حدود لها

شهد مقر النادي الأهلي السعودي اليوم الأحد، حضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية، الطبية والإدارية، وذلك تمهيدًا لاستئناف التدريبات الجماعية من جديد.

جاء ذلك بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الرياضة في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من اليوم الأحد 29 شوال الموافق 21 يونيو ميلاديًا. " اقرأ التفاصيل "

السومة يعلق على عودة النشاط الرياضي

علق السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، على عودة النشاط الرياضي، مشيرًا إلى أنه مستعد وجاهز لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

السومة قال خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: "العودة اليوم إلى مقر الأهلي كان متعلقًا بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والخوف من فيروس كورونا".

وتابع: "العودة لممارسة التدريبات الجماعية ستكون بشكل تدريجي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الجميع حاليًا".

الأهلي يبدأ تدريباته بمحاضرة تثقيفية

عقد النادي الأهلي محاضرة تثقيفية للاعبيه أمس الأحد، حيث ألقاها منسوبو وزارة الصحة، بعد قرار رفع تعليق النشاط الرياضي بالمملكة.

المحاضرة تناولت شرحًا وافيًا للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب إتباعها في الأندية، لمواجهة فيروس كورونا، بعد عودة التدريبات والمباريات.

وشهدت المحاضرة مشاركة جميع اللاعبين المحليين، ولاعب أجنبي واحد وهو السوري عمر السومة، حيث يعد هو اللاعب الأجنبي الوحيد المتواجد حاليًا في جدة، فيما سافر الباقية إلى بلادهم.

حسين المقهوي يدعم الأهلي

حصل الجهاز الفني للنادي الأهلي على الضوء الأخضر لمشاركة حسين المقهوي لاعب الفريق في المباريات المقبلة.

ويستأنف الدوري السعودي للمحترفين أغسطس المقبل، وكان المقهوي يعاني من إصابة في أربطة الركبة الخلفة.

مهلة من اتحاد الكرة السعودي للأندية بشأن عقود اللاعبين

أكدت الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هناك مهلة 7 أيام لتقديم أسماء اللاعبين الذين تنتهي عقودهم ويرغبون في تمديدها.

وأمهلت اللجنة 60 ناديًا، 7 أيام لأرسال أسماء اللاعبين الراغبين في تمديد عقودهم حتى نهاية الموسم وأيضًا الذين لا يرغبون في تمديد العقد.

عقوبات على المصافحة والعناق في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد بعض العقوبات على أعضاء الدوري السعودي للمحترفين بعد عودته في حالة مخالفة البروتوكول.(طالع التفاصيل)

لاعبو الأهلي يخضعون لفحوصات قبل عودة الدوري السعودي

خضع لاعبو الأهلي السعودي للفحوصات الطبية قبل بدء تدريباتهم بعد قرار استئناف الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الراقي للعودة للتدريبات من أجل الاستعداد جيدًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين الذي سيعود في أغسطس المقبل.