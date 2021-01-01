أخبار الأهلي اليوم | هجوم على السومة وفلادان لم يفقد الأمل

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 28 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 28 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | الفراج لعبد الإله مؤمنة: قدرت الجماهير فوقعت في خطأ كبير

طالب الإعلامي وليد الفراج، جماهير الكرة السعودية بتغيير طريقة تعاملها مع رؤساء الأندية، مؤكدًا أن تقدير عبد الإله مؤمنة؛ رئيس أهلي جدة، الزائد للجماهير هو ما أوقعه في الخطأ الأكبر. ( طالع التفاصيل )

رسائل إلى عمر السومة .. "لم تدفع مهر عقدك وقفزت من السفينة مبكرًا"

هاجم النقاد الرياضيون والصحفيون السعوديون، السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، بعد الأداء الذي ظهر به خلال مواجهة الفيصلي أمس السبت، معربين عن استيائهم من موقفه في وضع الفريق الحالي. ( طالع التفاصيل )

ميلويفيتش: الخسارة من الفيصلي مؤلمة ولكن لن نستسلم

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه لن يستسلم رغم الخسارة التي تلقاها أمام الفيصلي، مشيرًا إلى أن هدفه هو دائمًا الوصول للأفضل. ( طالع التفاصيل )

مندش: اعتذرت للجمهور في المباراة .. ولم نستغل الفرص أمام الفيصلي

أكد سلطان مندش، جناح فريق النادي الأهلي، على أن عدم استغلال فريقه للفرص التي أتيحت له، تسببت في خسارة مباراة الفيصلي، مشيرًا إلى أن فريقه قدم مستوى مميز، ولكن لم يحالفه الحظ. ( طالع التفاصيل )

مدافع الأهلي: أحمل نفسي مسؤولية الهزيمة أمام الفيصلي

أكد محمد آل فتيل، مدافع فريق النادي الأهلي، على أن فريقه لعب مباراة رائعة، مشيرًا إلى أن الخسارة أمام الفيصلي يتحملها هو وحده، بسبب الخطأ الذي ارتكبه. ( طالع التفاصيل )