أخبار الأهلي اليوم | عقوبة قاسية ضد الصفاقسي وموعد عودة حمدي فتحي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 24 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 24 يوليو 2020 ..

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أحمد السيد يكشف سبب وسر إطلاق اسم "ميسي" عليه

كشف أحمد السيد، مدافع النادي الأهلي السابق، عن سر إطلاق لقب "ميسي" عليه، من جانب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

أحمد السيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "جوزيه كان لا يحب أن نقوم بالتسديد بقوة في التدريبات، بل نقوم بركن الكرة بطريقة R2، وعندما كان يوفر النادي بعض الأحذية الجديدة لنا، كنت أقوم بتبديل حذائي بحذاء خالد بيبو، لأنه كان يعاني من الإصابات". " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يتسبب في عقوبة قاسية ضد الصفاقسي التونسي

تلقى النادي الأهلي خطابًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف نادي الصفاقسي التونسي من القيد 3 فترات قادمة، بالإضافة منعه من المشاركة في البطولة الإفريقية الموسم القادم.

جاء قرار فيفا ضد الصفاقسي بسبب عدم التزامه بتسديد 100 ألف دولار للأهلي، سبق وطالب بها الأخير الفترة الماضية، ليتم تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليتخذ قراره ضد النادي التونسي.

الأهلي صعد أزمته مع الصفاقسي، بعدما تقاعس عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار، قام بتحويلها مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق برئاسة محمود طاهر بالخطأ للنادي التونسي، وهو ما يمثل رعاية النيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي الحالي، حيث كان مقرر أن يتم تحويل هذا المركز إلى نادي ليون النيجيري، ليحول الصفاقسي مبلغ 25 ألف دولار فقط.

"كاف" يستعيد ذكريات "دخلة" جماهير الأهلي التاريخية

استعاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ذكريات إحدى "الدخلات" التي قامت جماهير الأهلي برفعها خلال إحدى المباريات القارية، حيث قاموا باستعراض عبارة "الكرة للجماهير" بكل لغات العالم.

وعلق الاتحاد الإفريقي على الدخلة قائلًا: "المشجعون الذين يتحدثون للعالم".

الأهلي يكشف موقف حمدي فتحي من مواجهة أسوان

كشف مصدر بالنادي الأهلي، خلال تصريحات صحفية، عن موقف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، من مواجهة أسوان المقبلة، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأشارت التقارير إلى أن حمدي فتحي لن يشارك في مباراتي الأهلي أمام إنبي والإنتاج الحربي، بسبب فيروس كورونا، ولحاقه بمواجهة أسوان يوم 19 أغسطس سيعود لسرعة استجابته لبروتوكول وزارة الصحة.