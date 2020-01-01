أخبار الأهلي اليوم | نهاية قصة سيرينو ومستقبل أزارو المعلق

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 2 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 ..

مرتضى منصور ردًا على محمد سراج الدين: جماهير الزمالك لا تدعمك ولست مكسور العين

رئيس الزمالك يرد على عضو مجلس إدارة الأهلي ويواصل الحديث عن أزمة الأخير مع تركي آل الشيخ. التفاصيل هنا

أحمد شديد قناوي: ظلمت في الأهلي، رحيلي كان صادمًا

لاعب الأهلي السابق يتحدث عن كواليس رحيله عن النادي. التفاصيل هنا

رسميًا | صن داونز يُنهي آمال الأهلي في ضم سيرينو

صن داونز يُعلن تجديد عقد لاعبه المطلوب في الأهلي جاستون سيرينو. التفاصيل هنا

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رئيس الاتحاد المصري يستبعد تتويج الأهلي بطلًا حال إلغاء الدوري

عمرو الجنايني يتحدث عن مستقبل الدوري المصري وما سيحدث حال إلغاء الموسم. التفاصيل هنا

صراع سعودي إماراتي على توقيع وليد أزارو

أفادت تقارير سعودية أن ناديي الشباب السعودي والوصل الإماراتي يتنافسان بقوة على الفوز بتوقيع وليد أزارو مهاجم الأهلي الذي يلعب معارًا للاتفاق السعودي منذ يناير الماضي، خاصة بعدما أبدى الأخير رغبته في رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري وخروجه كذلك من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي المصري.