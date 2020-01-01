أخبار الأهلي اليوم | عسيري يخرج عن صمته .. وبداية التجارب الودية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 15 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 ...

عسيري ينفجر: الأهلي لم يكن جادًا في المفاوضات ومن حقي البحث عن الأفضل

كشف عبد الفتاح عسيري؛ لاعب الأهلي السعودي، عن كواليس مفاوضات مسؤولي الراقي معه لتجديد عقده، مؤكدًا أنها لم تصل إلى مرحلة الجدية.

صاحب الـ26 عامًا انتهى عقده قبل أيام مع النادي الجداوي، وسط عديد التقارير التي تؤكد اقتراب ارتدائه قميص الهلال، بعد عدم وصول عروض الراقي من الناحية المادية لما يطمح له.(طالع التفاصيل)

الأهلي يبدأ تجاربه اليوم بمواجهة جدة

يبدأ الأهلي تجاربه الودية، اليوم الأربعاء، بمواجهة فريق جدة ضمن الوديات الذي حددها النادي مؤخرًا.

وكان الأهلي قد أعلن عن 4 وديات يخوضها الأولى أمام جدة اليوم، والثانية أمام العين يوم 18 يوليو الجاري، ويوم 22 يواجد فريق أحد، ويختتمها بمواجهة الوحدة يوم 27.

أوباما يدخل حسابات أهلي جدة

دخل يوسف إبراهيم أوباما لاعب وسط الزمالك حسابات فريق أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير مؤخرًا إلى هناك تواصل بين الطرفين من أجل انتقال اللاعب للراقي ولكن لم يأت الرد حتى الآن.

الكشف عن سبب فسخ دجانيني عقده مع الأهلي

فسخ الرأس أخضري دجانيني تفاريس مهاجم أهلي جدة، عقده مع الفريق خلال الساعات الأخيرة من طرف واحد.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، أن سبب فسخ تعاقده هو عدم موافقة اللاعب لتقليل راتبه إلى 50 % أثناء انتشار فيروس كورونا.